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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 19:11 | Son Güncelleme:

12 gündür haber alınamıyordu! Arkadaşının evinden çıktı

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12 gündür haber alınamıyordu! Arkadaşının evinden çıktı
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Ankara'da ailesiyle yaşadığı evden yaklaşık iki hafta önce ayrılmasının ardından kendisinden haber alınamayan genç kız polis ekiplerince bulunarak, ailesine teslim edildi.

Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evinden çıktığı 31 Aralık 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Elif Keskin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Çankaya'da bir arkadaşının evinde bulundu.

Genç kız ailesine teslim edildi.

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