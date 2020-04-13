12 günde Covid-19’u yenen doktor: Şakası yok

‘KORONAYI DÜŞÜNMEDİM’

“Ateş, üşüme ve terleme şeklinde başladı. Koronavirüs olabileceğimi hiç düşünmedim. Ertesi gün çalıştığım hastanenin acil servisine gittim. Orada tahliller yapıldı. O zamanlar Eskişehir’de virüs süreci yeni başlamıştı ve bizim hastanede de birkaç vaka vardı. Özellikle göğüste yanma, üşüme, titreme, halsizlik, yaygın kas ağrıları gibi şikâyetlerim oldu. 23 Mart’ta daha iyiydim ama akşamına testimin pozitif olduğunu öğrendim. Hastaneye gittim ve yatış sürecim başladı.

‘HEP KÂBUSLAR GÖRDÜM’

Şimdi çok şükür iyiyim. En son yapılan 2 ayrı testte negatif sonuç aldım. Bulaştırıcılığımın kalmadığını düşünüyoruz ama her ihtimale karşı kendimi izole etmeye devam ediyorum. Hastalık kolay geçmiyor, zaman alıyor. Ateşin derecesi çok yüksek olmasa da hissedilmesi daha farklı oluyor. Özellikle üşüme, titreme ve terleme oluyor. Çocuklukta geçirilen bir ateşli süreç gibi uzun süre yatıyorsun. Yattığın dönemlerde kabuslar da görüyorsun. Hâla daha sanki ateşin çıkacakmış gibi bir hal sürekli gün içerisinde devam ediyor.

‘İNSANLIK BUNU YENECEK’

Çok şükür ailemin, arkadaşlarımın desteğiyle atlattım. Hekim arkadaşlar, diğer sağlıkçılar ve hastalar için moral çok önemli. Bu hastalığı yeneceğinize olan moral ve motivasyonunuz tam olsun. Bu hastalık bir şekilde vücudunuzdan gidecek. Biraz uzun bir süreç alıyor, semptomlar tekrarlıyor ama sabretmeyi öğreniyorsunuz. Bu hastalığın geçeceğine olan inançlarınızı kaybetmeyin. Özellikle meyve tüketimimi artırmaya çalıştım. Öğünlerimde meyve olduğunda kendimi daha iyi hissediyordum. İnançlarını hiç kaybetmesinler. Biraz zorlu bir süreç ama ülkemiz de insanlık da koronayı yenecek.”

‘EVDEN DIŞARIYA KESİNLİKLE ÇIKMAYIN’

(Koronavirüs salgınını dikkate almayanlara seslenerek) “Şunu söyleyeyim, en güzeli bu hastalıkla hiç karşılaşmamak. Bunun kıymetini bilmek lazım, hastanede yatmak kolay değil. 3 ay evinde otur, 6 ay otur ama hasta olmayın. O hastalık süreci bambaşka. Bu yolda çok insan hasta olup vefat etti. Dikkat etmek lazım bunun şakası yok.”

‘TEDAVİ SÜRECİNDE MORAL ÇOK ÖNEMLİ’

“Pozitif denildiğinde ilk etapta moralin bozuluyor ve kendini kötü hissediyorsun. Morali ne kadar yüksek tutarsan ateşin o kadar düşüyor. Moral yüksek olunca laboratuvar değerlerine de yansıyor, kendini daha iyi hissediyorsun.

Hastaneden taburcu olan Dr. Mehmet Karakoç, “Özellikle meyve tüketimimi artırmaya çalıştım. Öğünlerimde meyve olduğunda kendimi daha iyi hissediyordum” dedi.