12 günde 1822 torbacı yakalandı

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Operasyonda 1822 torbacı gözaltına alındı.

208 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlardaki aramalarda, 38 kilo 150 gram esrar, 36 kilo 166 gr eroin, 8 kilo 297 gr bonzai, 5 kilo 10 gr metamfetamin, 556 gr skunk, 409 gr kokain, 4 bin 437 adet ecstasy, 319 adet captagon, 206 kök Hintkeneviri, 863 adet sentetik ecza, 400 gr kimyasal madde, 7 tabanca, 91 fişek, 168 bin 495 TL, 1015 dolar ve 40 Euro ele geçti. Operasyonlarda gözaltına alınanlardan 208 kişi Emniyet’teki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.