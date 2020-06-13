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Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 13.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

12 günde 12 cinayet

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
12 günde 12 cinayet
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Kadın cinayetlerinin artarak devam ettiği Türkiye’de tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgını nedeniyle Mart-Haziran aylarında hafta sonları ve bayramlarda sokağa çıkma yasakları getirilmiş, birçok işçi bu süreçte işveren tarafından ücretli ve ücretsiz izne gönderilmişti.

Pandemi sürecinde kadınların evde kocalarından gördüğü şiddetin arttığı belirtildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadınların gördükleri şiddet nedeniyle platforma başvuru oranının bir önceki aya göre Mart ayında yüzde 44, Nisan’da yüzde 55, Mayıs ayında ise yüzde 78 artış gösterdiğini bildirdi. Platform, pandemi döneminde kadınların en çok evlerinde öldürüldüklerini belirterek 11 Mart-1 Haziran arasında Türkiye’de 63 kadının öldürüldüğünü açıkladı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na göre normalleşme sürecinin başladığı Haziran ayı içerisinde12 kadın öldürüldü, 3 kadın ise tek bir günde öldürüldü.

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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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