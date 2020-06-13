12 günde 12 cinayet

Pandemi sürecinde kadınların evde kocalarından gördüğü şiddetin arttığı belirtildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadınların gördükleri şiddet nedeniyle platforma başvuru oranının bir önceki aya göre Mart ayında yüzde 44, Nisan’da yüzde 55, Mayıs ayında ise yüzde 78 artış gösterdiğini bildirdi. Platform, pandemi döneminde kadınların en çok evlerinde öldürüldüklerini belirterek 11 Mart-1 Haziran arasında Türkiye’de 63 kadının öldürüldüğünü açıkladı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na göre normalleşme sürecinin başladığı Haziran ayı içerisinde12 kadın öldürüldü, 3 kadın ise tek bir günde öldürüldü.