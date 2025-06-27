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12 gün savaşlarında füzeler gibi isimleri de çarpıştı

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#İran#İsrail#Füze
12 gün savaşlarında füzeler gibi isimleri de çarpıştı
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 08:49

İran ve İsrail, 12 gün boyunca sadece silahlarını değil füzelerine verdikleri isimlerle Ortadoğu’nun kültür kodlarıyla yüklü dillerini de çarpıştırdı. İran’ın füzelerinde İslam tarihi ve Fars kültürünün derin izleri varken, İsrail tarafında da Yahudi tarihi ve mitolojisine göndermeler yer aldı.

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Teknolojileri son model ama isimleri tarihin en bilinmeyen dönemlerine ait bu silahlara İran, İslam tarihi ve Fars kültürünün derinliğini işlerken; İsrail de Yahudi tarihi ve mitolojisinden izler kazıdı. İran, ‘Ebabil’ kuşlarına gönderme yaptığı ‘Siccil’ füzelerini fırlattı, İsrail ise mitolojide ‘Kadın başlı kuş gövdeli canavar’ olarak geçen Harpy’leri kullandı. Taraflar sadece silahlarını değil Ortadoğu’nun kültür kodlarıyla yüklü dillerini de çarpıştırdı. İşte iki tarafın silahları ve isimleri…

İRAN’IN EBABİL SİCCİLLERİ

Fatih 313: ‘Fetheden’ anlamına geliyor. Farklı sürümleri var. ‘313’ ise Şiiler için kutsal bir rakam. Bedir Savaşı’nda Hz. Muhammed’in emrindeki savaşçıların sayısını gösteriyor.

Zülfikâr: Hz. Ali’nin kılıcının adı. 700 kilometre menzili var.

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Kıyam: Ayaklanma, karşı duruş anlamında.

Raad: Gök gürültüsü.

Şahap: Meteor, yıldız kayması…

Emad: Destek, sütun…

Siccil: ‘Pişmiş kil’ anlamına geliyor. Fil suresinde geçen ‘Ebabil’ kuşlarının Kâbe’yi yıkmaya gelenlerin üzerine yağdırdıkları nohuttan küçük mercimekten büyük öldürücü kızgın taş… İran, ilk kez kullandı.

Hürremşehr: İran’da ‘Neşeli Şehir’ anlamında bir bölge…

Hayber: İslam ordularının Yahudileri kuşatarak aldığı yer.

Fettah: Fetheden, açan…

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İSRAİL’İN KADIN BAŞLI KUŞ GÖVDELİ CANAVARI

Jericho: Stratejik balistik füze grubunun çatı ismi. Batı Şeria’daki Eriha şehrinin Yahudi terminolojisindeki karşılığı. Mitolojik dönemlere giden bir tarihi var.

12 gün savaşlarında füzeler gibi isimleri de çarpıştı

Dalila: Havada ve karada kullanılabilen bir füze. Dalila Yahudi mitolojisinde geçen Mısırlı bir kadındır. İsrailoğullarının Herkül’ü olan ve gücünü saçlarından alan Samson ona âşık olur, Dalila da onun saçlarını keserek gücünü bitirir.

Tamuz: İbrahi takviminde ‘temmuz’a denk gelir. Mühim dini olayların gerçekleştiği bir ay.

Harpy: Mitolojide geçen kadın başlı, kuş gövdeli canavar.

Gabriel: ‘Cebrail’ meleğinin Yahudilikteki karşılığı.

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12 gün savaşlarında füzeler gibi isimleri de çarpıştı

Hetz: Yay ile atılan ok anlamına geliyor.

Heron: İsrail’in meşhur insansız hava aracı, ‘güçlü, sağlam’ manasına geliyor.

Hermes: Mitolojide Zeus’un habercisi, tanrıların en kurnazı ve en hızlısı…

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#İran#İsrail#Füze

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