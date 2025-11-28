×
12 gazeteci 19 Mart’tan beraat etti

Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 07:00

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 12 gazeteci beraat etti.

12 gazeteci hakkında ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet’ suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 62’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada  tutuksuz yargılanan Bülent Kılıç, Kurtuluş Arı, Yasin Akgül, Zeynep Kuray, Gökhan Kam, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç, Aziz Can Cengiz, Baran Nevcanoğlu, Deniz Demirdöğen, Emre Orman ve Mine Erdost hakkında ‘suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı’ gerekçesiyle beraat kararı verildi.              

 

 

