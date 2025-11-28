12 gazeteci 19 Mart’tan beraat etti

Haberin Devamı

12 gazeteci hakkında ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet’ suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 62’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada tutuksuz yargılanan Bülent Kılıç, Kurtuluş Arı, Yasin Akgül, Zeynep Kuray, Gökhan Kam, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç, Aziz Can Cengiz, Baran Nevcanoğlu, Deniz Demirdöğen, Emre Orman ve Mine Erdost hakkında ‘suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı’ gerekçesiyle beraat kararı verildi.