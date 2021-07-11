12 Eylül’ün işkence merkezinden kültür merkezine… Diyarbakır Cezaevi müze olacak

12 Eylül askeri darbesi sonrası yaşananlar Türkiye'nin karanlık bir dönemine damga vurdu. Ve en kötüsü Türkiye'nin terör belasının içine çekilmesine nedenlerden biri oldu. Orada yaşananlar terör örgütü PKK'nın güç kazanmasına sebeplerinden biri olarak ön plana çıktı. Ama artık kültür merkezi olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır ziyaretinde önemli bir mesaj verdi. ‘Müjde’ dedi ve ekledi:

"İnsanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır cezaevini yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz."

Diyarbakır Cezaevi, tarihe işkenceler, açlık grevleri, ölümler ve intiharlarla geçen bir mekandı. 12 Eylül darbesinin en büyük utanç merkezlerinden biriydi. Ünlü ABD'li basın organı The Times gazetesine göre bir dönem, "Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi"nden biri oldu.

1980 yılında E tipi cezaevi olarak Adalet Bakanlığı tarafından yaptırıldı. 12 Eylül sonrası askeri yönetime devredilerek Sıkıyönetim Askeri Cezaevi olarak kullanıldı.

Cezaevi, darbe sonrası işkencelerle ön plana çıktı. 1981 - 1984 yılları arasında cezaevinde 34 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi sakat kaldı.

Hapishaneye gelenler 'hoş geldin dayağı' ile karşılanıyordu. İşkence görülmese bile şartlar çok zordu. Diyarbakır Cezaevi’nin adı o dönem cehennemdi.

Diyarbakır Cezaevi’nde ölenlerden biri de siyasetçi Altan Tan'ın babasıydı. “O dönem, yoğun işkencelere sahne olan Diyarbakır Cezaevi terör örgütü PKK'nın örgüt üyesi devşirdiği bir yere dönüştü. İşkenceye uğrayan mahkumların birçoğu daha sonra terör örgütüne katıldı.”

Şimdi, cezaevi için yeni bir dönem açılıyor. İnsanlık dışı muameleyle anılan cezaevi, kültür merkezine dönüştürülecek.

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