12 Eylül sonrası Diyarbakır Cezaevi! Miroğlu işkencelerle anılan cezaevinde ne yaşadı?

O dönemin mağdurlarından, 12 Eylül Darbesi sonrasında işkencelerle anılan ve şimdilerde müzeye dönüştürülmesi planlanan Diyarbakır Cezaevinde tutulmuş siyasetçi, gazeteci, yazar Orhan Miroğlu yaşadıklarını süreci CNN TÜRK'e anlattı.

Orhan Miroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Ben tabii 6 - 6,5 yıl kadar tutuldum. Diyarbakır Cezaevi Türkiye'de çok konuşuldu. 10 tane cezaevi sayılıyor dünyada Diyarbakır Cezaevi bunlardan bir tanesi. 2 yıl içerisinde 40 - 50'ye yakın insan hayatını kaybetti. Türkiye bunu aslında 90'lı yıllardan sonra konuşmaya başladı. Bir noktaya kadar geldi mesele. Diyarbakır cezaevi ile yüzleşmek yeni anayasa meselesini de akıllara düşürmüyor değil. Bir 12 Eylül Anayasasından kurtulacaksa bu toplum kesinlikle bir mutabakat olması lazım. Çok amansız işkenceler oldu insan hatırlamak bile istemiyor. Unutamayacağız çok hadise var. İlk dönemlerde insanlar kayıptı adeta ben mesela 3 -4 ay sonra ailemle görüşebildim. Annem beni tanıyamadı.

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