12 bin yıllık tarihi keşif, kazılarda 8 adet bulundu

Haberin Devamı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yer alan ve dünya arkeoloji literatüründe neolitik dönemin en önemli yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen Çayönü Tepesi'nde yürütülen 2025 yılı kazı çalışmaları devam ediyor.

Mayıs ayından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle sürdürülen saha çalışmaları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Sarıaltun başkanlığında, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Dilek Erdal koordinasyonunda alanında uzman arkeolog ve antropologların katılımıyla yürütülüyor.

Haberin Devamı

7’Sİ İLK TUNÇ ÇAĞI TARİHLERİNE AİT

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Savaş Sarıaltun, kazı çalışmaları sonucunda tespit edilen mezarlardan birinin Neolitik Döneme, yedisinin ise İlk Tunç Çağı tarihlerine ait olduğunu belirtti. Neolitik Döneme ait mezarın, Kanallı Yapılar Evresine ait bir yapının batı kenarında basit bir gömü şeklinde ortaya çıkarıldığını ifade eden Sarıaltun, şunları aktardı:

MEZARLARDAN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

"İlk Tunç Çağı II dönemine tarihlenen diğer mezarlar ise gömü biçimleri açısından farklılık göstermektedir. Üçü basit toprak, ikisi küp, diğer ikisi ise taş kapaklı ve sandık tipi mezar olarak belgelenmiştir. Mezarlar içerisinde ölü hediyesi olarak bırakılmış dokuz tüm kap bulunmuş; ayrıca mezarların çevresinde, mimari olarak mezarları taklit eden ve sembolik anlam taşıyan iki 'hediye çukuru' tespit edilmiştir. Çukurlardan biri boşken, diğerinde dış mezar hediyesi olarak beş tüm kap yerleştirilmiştir."

Elde edilen yeni bulguların, Çayönü Tepesi’nin yalnızca Neolitik Dönemde değil, İlk Tunç Çağı'nda da ritüel ve gömü uygulamaları açısından önemini koruduğunu kaydeden Sarıaltun, "Bu bağlamda söz konusu mezarlar, dönemin inanç sistemi, ölü gömme gelenekleri ve toplumsal yapısına ilişkin önemli bilimsel veriler sunmaktadır." ifadelerini kullandı.