12 bin yıl öncesinden gelen yüz

Güncelleme Tarihi:

12 bin yıl öncesinden gelen yüz
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 07:00

ŞANLIURFA Göbeklitepe’de geçen haftalarda bulunan insan heykelinin ardından bu kez de Karahantepe’de ilk kez insan yüzü betimli bir T biçimli dikilitaş gün yüzüne çıkarıldı.

Keşfi duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Karahantepe’de bulunan bu eser, Neolitik çağ insanının kendini T biçimli sütuna işlediği ilk örnek olarak insanlık tarihine ışık tutuyor” dedi.

Bakanlıktan aktarılan bilgilere göre, dikilitaşın üst kısmında yer alan yüz betiminin keskin hatları, derin göz çukurları ve küt biçimli burnuyla Karahantepe’de daha önce bulunan insan heykelleriyle benzer bir üslup taşıdığı ifade edilerek, bu keşfin Neolitik insanın yalnızca teknik ustalığını değil, kendini ifade etme biçimini ve soyut düşünme gücünü de ortaya koyduğu vurgulandı.

 

