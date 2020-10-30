12 bin sağlık personeli alımı başvurusu için nefesler tutuldu! Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı branş dağılımı nasıl olacak?

12 bin sağlık personeli alımı ile bakanlık kadrolarında yeni personeller istihdam edilmeye hazırlanıyor. Pek çok alanda gerçekleşecek olan istihdam sürecinde, 12 bin sağlık personeli alımı için ilan yayımlanacak. Bu ilanla birlikte adaylar, KPSS puan sıralamalarına göre tercihlerini yapabilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı branş dağılımı belli oldu mu ve şartlar nedir? İşte, o konuda bazı bilgiler

Sağlık Bakanlığı bünyesinde gerçekleşecek olan 12 bin sağlık personeli alımı için branş dağılımı ve başvuru süreci merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde 2020 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile 4162 doktor alımı yapacaklarını duyuran Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca'nın duyurusu ile toplam 12 bin personel alımı yapacaklarını açıkladı. Peki,12 bin sağlık personeli alımı başvurusu ne zaman ve nereden yapılabilecek? İşte, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı branş dağılımı hakkında detaylı bilgiler

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