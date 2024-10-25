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12 bin 155 tarihi eser geri alındı

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#Mehmet Nuri Ersoy#Tarihi Eser#Bulgaristan
12 bin 155 tarihi eser geri alındı
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 07:00

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın önergesini yanıtladı. Ersoy, hükümetin girişimleri sonucunda 2002-2024 arasında toplam 12 bin 155 kültür varlığının Türkiye’ye iadesinin sağlandığını bildirdi.

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Ersoy’un verdiği bilgiye göre Anadolu’dan kaçırılan eserleri iade eden ülkeler arasında yüzde 34 oranıyla Hırvatistan ilk sırada yer alıyor.

BULGARİSTAN 1. SIRADA

Bu ülkeyi yüzde 25 ile Bulgaristan, yüzde 15 ile Sırbistan, yüzde 10 ile Almanya, yüzde 4.2 ile Macaristan, yüzde 3.6 ile İsviçre, yüzde 2.6 ile Avusturya, yüzde 2.5 ile ABD ve binde 1 ile İtalya izledi. Müzeler Genel Müdürlüğü’nde eserleri yurtdışına kaçırmaktan ceza alan personel bulunmazken, genel olarak kültür varlıklarına yönelik suistimallerden dolayı 15 bakanlık personeline ceza verildi.

Bakan Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi amacıyla son yurtiçinde alınan tedbir ve yakalamalar sonucu 701 bin 251 kültür varlığının son 3 yılda yurtdışına çıkarılmasına engel olunduğunu bildirdi.

 

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#Mehmet Nuri Ersoy#Tarihi Eser#Bulgaristan

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