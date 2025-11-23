×
12 adrese eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 13 zanlı gözaltına alındı

#DEAŞ Operasyonu#Terör Örgütü#Gaziantep
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2025 12:07

Gaziantep'te12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları iddiasıyla 13 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'ın finansman kaynaklarının deşifresi ve finanse edilmesinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde soruşturma yürütüldü.

12 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri ve örgüte fon sağladıkları öne sürülen 13 zanlı tespit edildi.

Ekipler, 12 adrese düzenledikleri eş zamanlı şafak operasyonuyla 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

