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Hasan DÖNMEZ - Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI / DHA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

12.5 yıl ceza almıştı... Yine olsa yine yapardım

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12.5 yıl ceza almıştı... Yine olsa yine yapardım
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Kadir Şeker’in avukatı Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, duruşma öncesi Kadir’in kendisine “Yine olsa yine yardım ederdim. Ben haksızlığa tahammül edemem” dediğini söyledi.

Konya’da Kadir Şeker (20), Ayşe Dırla’yı (35) dövdüğü öne sürülen sevgilisi Özgür Duran’a (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davanın önceki günkü karar duruşmasında 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Şeker’in yargılanmasında ‘meşru müdafaa sınırının aşılması’ hükmünün uygulanmamasını eleştiren avukatı Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, şunları söyledi:

“Bu davanın toplumsal boyutu var. Vatandaşın isteği sadece Kadir’e adalet. Bırakın husumeti hiç tanımadığı bir insana, bir kadın sesine yürüyen 20 yaşındaki bir delikanlıdan bahsediyoruz. Olaya bu çerçeveden bakmak gerekiyordu. Bu olayın ardından artık şunu söyleyebilir miyiz? Biz kadına şiddet olayını bu ülkede nasıl çözeceğiz? Yardım etme gayesiyle başladığı bu eylemde alınan cezanın ardından Kadir ve benzeri delikanlılar, gençler veya vatandaşlarımız benzer hadiselerde hangi tavrı sergileyecek? Bu soruyu kendimize sormamız gerekiyor.” 

‘KADIN-ERKEK ÖNEMLİ DEĞİL’

Kadir Şeker ile duruşma öncesi yaptığı görüşmeyi anlatan avukat Aladağ, “Kadir’in her şeye rağmen sağlık durumu iyi. ‘Kadir şimdi olsa ne yaparsın?’ dedim. ‘Yine yardım ederdim’ diyor. Kadir’in anlaşılması anlamında çok önemli bir cevap. Lütfen empati yapın. Kadir cani değil, Kadir katil değil. ‘Yardım ederim, derken birini öldürürüm’ anlaşılmasın. Kadir diyor ki ‘Ben haksızlığa tahammül edemem. Kadın ya da erkek önemli değil’ diyor. Yaşadığı onca ıstırap ve acıya rağmen 'Ben yine o haksızlığı bertaraf etmek için elimden geleni yaparım’ diyen 20 yaşında bir Kadir Şeker var” dedi.

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