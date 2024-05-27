11’i de Adnan Menderes

Haberin Devamı

Türkiye’nin 81 ilinden öğrenciler ve öğretmenler, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda buluştu. Katılımcılar, 27 Mayıs 1960 darbesine dair hatıra noktalarını gezdi. Adnan Menderes ve 27 Mayıs 1960 askeri darbesinde, o dönemki adıyla Yassıada’da yargılananların hatıralarından oluşan merkezleri ziyaret etti. Programa katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerle birlikte Yassıada yargılamalarını anlatan ve mahkeme anının canlandırmasını içeren sinevizyon gösterimini izledi. Programın en fazla dikkat çeken yanlarından biri ise isimleri Adnan Menderes olan 11 öğrencinin bir araya gelmesiydi. Bu öğrencilerden bazıları isimlerinin hikâyelerini şöyle anlattı:

DEDEME TOPRAK VERMİŞ

Adnan Menderes Özdemir: “Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden geliyorum, Babamın Adnan isminde bir çoban arkadaşı varmış. Ölmüş ve adını bana vermek istemişler. Babaannem de Menderes’i sevdiği için ismim Adnan Menderes olmuş.”

Haberin Devamı

Adnan Menderes Mutlu (Aksaray Toki Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu): “Dedemin adı Adnan’dı, babaannem de ona Menderes diye seslenirmiş. Benim ismimi dedemin adı ve lakabından esinlenerek koymuşlar.”

Adnan Menderes Çoban (Adana Gazi Ortaokulu): “Babam Adnan Menderes’i çok seviyormuş, o yüzden bu ismi koymuş.”

Adnan Menderes’in memleketi olan Aydın’ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli köyünden gelen Edis Ayas Sancak da “Yaşadığım yerde her zaman ağlayarak anılır. Menderes köyündeki topraklarını köylüye dağıtmış dedem de o topraklardan hak alan vatandaşlardan biriymiş” dedi.



