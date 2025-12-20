1183 yaşındaki bir ağacın hikâyesi

Haberin Devamı

ZONGULDAK’ta mağara uzmanı ve çevreci olarak tanınan Engin Zaman, 19 Mayıs 2024’te, evine giderken, Ankara yolu Gökgöl Tünelleri mevkisindeki ormanda ağaç kesildiğini görünce ihbarda bulundu. Orman Bölge Müdürlüğü incelemesinde 1183 yaşında olduğu belirlenen porsuk ağacının kesildiği ortaya çıktı. Ekipler, Devlet Su İşleri'nin dere ıslah çalışmasını yapan taşeron firmanın ormanda kaçak kesimde bulunduğunu belirleyip, tutanak tuttu.

VERİLEN CEZA DA İPTAL

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri firmaya 'İzinsiz ağaç kesmek' ve 'Ormanlık alanda alan açmak' suçlarından 45 bin 90 lira ceza kesti. Çevre dernekleri ve Engin Zaman, firma hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, suç duyurusunun ardından takipsizlik kararı verdi. İtiraz sonrası mahkeme, kesimin izinli işlem olduğuna kanaat getirerek 45 bin 90 liralık para cezasının iptaline karar verdi.

Haberin Devamı

ODUN OLARAK İHALEDE

Ağaç, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından metreküpü 2 bin liradan odun olarak ihaleye çıkarıldı. İhaleyi, Engin Zaman, 20 bin lira bedel ödeyerek kazandı. Ağacı teslim etmek için çeşitli kurumlarla görüştüğünü söyleyen Zaman, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ile irtibata geçerek ağacın bazı parçalarının yeni kurulacak Doğa ve Tarih Müzesi'nde sergilenmesi için bağışlamaya karar verdi. 21 metre uzunluğundaki porsuk ağacının parçalara ayrılan kısımları TIR'a yüklenerek gönderildi.

BU BİR TARİHİ ESER

Engin Zaman, “Bu ağacın yaşını, Bartın Üniversitesi'nden Barbaros Yaman Hocamız ile beraber hesaplamıştık. 1183 yaşında bir porsuk ağacı bu. Dünyada çok değerli ağaçlardan bir tanesi, maalesef odun olacaktı. Bu, bir tarihi eserdi. Tarihi eserin yok olmasını istemedim. İhale işlemleri 20 bin lirayı buldu” dedi.

Gözden Kaçmasın Asıl Cengiz Çandar’a ayar verilmesi gerekiyor Haberi görüntüle

MÜZEYE KONACAK

- İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Akkemik “İlk etapta ağacın bazı parçaları, Orman Fakültemizde eğitim ve bilimsel amaçlı olarak sergilenecek. Daha sonraki süreçte kurulması planlanan müzede yer alacak” dedi.

Haberin Devamı