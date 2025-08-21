×
HABERLERGündem Haberleri

117 yıl önce esir düşen Saygılı'nın mektubu torununa ulaştırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Yusuf Saygılı#Türk Kızılayı#Esir Mektupları Sergisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 18:20

Filistin’de 117 yıl önce esir düşen Onbaşı Yusuf Saygılı’nın o dönem yazdığı mektubu, torunu Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı'ya teslim edildi.

Tarihinin en önemli arşivlerinden birisine sahip Türk Kızılayı, ‘Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi’ni hayata geçirdi. Bu sergi sırasında Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, yetkililere dedesi Yusuf (Hoca) Saygılı’nın da 1918 yılında Filistin Cephesi'nde esir düştüğünü ve ona ait bir belge olup olmadığını sordu. Arşivinde yapılan incelemede, Filistin Cephesi'nde savaşırken 31 Ekim 1918'de İngilizlere esir düşen Onbaşı Yusuf'un ailesi için kaleme aldığı mektubu bir asır sonra gün yüzüne çıkarıldı. Arşiv yetkilileri, 1925'e kadar esir kampında tutulan Onbaşı Yusuf'un mektubunu ve esir kartını, torunu Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı'ya teslim etti.

“BEN ESİR KARTI VE MEKTUPLARI UNUTTUM”

Ramazan Saygılı, dedesinin Adana'ya döndükten sonra Saimbeyli ilçesinde imamlık yaptığını ve 1960 yılında 72 yaşındayken hayatını kaybettiğini belirterek, "Osmanlı'nın yıkılma dönemlerinde 7 cephede savaş verirken o dönem dedem Yusuf Saygılı, Filistin'de savaşırken esir düşmüş. Kızılay Esir Mektupları Sergisi'ndeyken ben yetkililere durumdan bahsettim. Ben esir kartı ve mektupları unuttum. Bir süre sonra Ankara'da toplantıdayken ilgili arkadaşlarımız dedemin mektup ve esir kartlarını teslim ettiler" dedi.

“FİLİSTİN VE GAZZE İÇİN SAVAŞMAYA GİTMİŞLER”

107 yıl sonra böyle bir hediye almanın kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Saygılı, "Dedelerimiz dün Filistin ve Gazze için savaşmaya gitmişler. Bizler de aynı yere yardım götüren bir iyilik hareketinin parçasıyız. Dedeme rahmet okudum ve hamdolsun ki biz de aynı yoldayız" diye konuştu. Saygılı, dedesinin kaleme aldığı Osmanlıca mektupta sağlık durumunu aktarmasının yanı sıra millete, orduya, devlete dua ettiğini, birlik ve beraberlik vurgusu yaptığını söyledi.

 

 

