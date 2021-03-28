117 gündür kayıp

Anne Nuray Özsöz ise sokak sokak gezerek kızı Nazlı'yı arıyor. Kızının resimlerini farklı noktalara asan anne Özsöz, “Haberleri seyredemez oldum. Her an çocuğumdan 'acı haber alabilirim' diye korkuyorum. Yetkililer sesimi duysun.

Tek başıma mücadele ediyorum. Ne duyan ne gören ne de arayan var. Vatandaşlarımızdan da biraz dikkatli olmalarını rica ediyorum. Kızımın kandırılıp, götürüldüğünü düşünüyorum. Sosyal medya hesapları da kapalı. Sanki yer yarıldı da kızım içine girdi” dedi.

‘GECELERİ UYUYAMIYORUM’

Sürekli kızını düşündüğünü belirten Nuray Özsöz, “Geceleri uyku dahi uyuyamıyorum. Biraz dalsam Nazlı gözümün önüne geliyor. ‘Acaba ne haldedir’ diye düşünüp duruyorum. Eğer beni duyuyorsan Nazlı, ne olur evine dön. Ana gibi yâr olmaz” diye konuştu.

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