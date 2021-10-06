1163 Sayılı Kanun Nedir? 1163 Sayılı Kooperatif Kanunu İçeriğinde Neler Yer Alır, Hangi Hakları Sağlar?

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"Kooperatifler Kanunu" olarak da bilinen 1163 sayılı Kanun çok önemli bir konuyu düzenleyen ve en eski kanunlardan olan bir kanundur.

1163 Sayılı Kanun Nedir?

Türkiye Cumhuriyetinin ilk ve önemli kanunlarındandır. Çünkü ülkedeki iktisadi kalkınmanın hız kazanmasını hedefleyen bir yasal düzenlemedir. Kanunun numarası 1163 olup, 10.05.1969 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1163 Sayılı Kooperatif Kanunu İçeriğinde Neler Yer Alır?

1163 sayılı Kanun "kooperatif ve her alanda kooperatifçiliği" teşvik maksatlı bir kanundur. Bu şekilde küçük işletme sahiplerinin birleşerek büyük sermaye oluşumunun önünü açmak gayesini de gütmektedir. Bu Kanunda kooperatifin tanımı yapılarak, nasıl kurulacağı, işleyişi, denetimi ve benzeri hususlar düzenlenmiştir. Günümüze kadar birçok kez bazı maddelerinde değişiklik yapılmışsa da hala yürürlükte olan bir yasadır.

1163 Sayılı Kanun Hangi Hakları Sağlar?

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1163 sayılı Kanun, kooperatifte yer alan kişilere değişik kolaylıklar sağlayan, işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle çok geniş ve özel haklar tanıyan bir kanundur.