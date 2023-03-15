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115 milyar TL bağışın 74 milyarı yatırıldı

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#Fuat Oktay#AFAD#Evim Yuvan Olsun
115 milyar TL bağışın 74 milyarı yatırıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

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Oktayözetle şunları söyledi: “Depremden etkilenen illerimize AFAD tarafından 22 milyar 328 milyon 330 bin 574 lira olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından toplam 30 milyar 795 milyon 500 bin lira ödenek gönderilmiştir. 354 noktada çadırkent alanı oluşturulmuştur. 437 bin 613 çadır ve 240 noktada 21 bin 714 konteynerin kurulumu gerçekleştirilmiştir. 2 milyon 197 bin 300 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. ‘Evim Yuvan Olsun’ kampanyası kapsamında 15 binin üzerinde konut kaydedilerek 6 bin 946 kişi yerleştirilmiştir.

Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirası yatırılmıştır. Her bir kuruşu deprem bölgesinin inşa ve ihyasına harcanmaktadır. AFAD hesaplarına aktarılmayan kısmın da önümüzdeki günlerde söz verenler tarafından iletileceğine inanıyorum.”  

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#Fuat Oktay#AFAD#Evim Yuvan Olsun

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