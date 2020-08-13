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Derya EVREN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 13.08.2020 - 16:04,Son Güncelleme:

115 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı şüphelisi kadınlar ve çocuk kamerada

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115 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı şüphelisi kadınlar ve çocuk kamerada
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BURSA’ya şehir dışından gelip, 3 ayrı evden toplam 115 bin liralık ziynet eşyası çalan 1’i çocuk, 3 kişi yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mart ayında Afyonkarahisar’dan Bursa'ya gelip, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde 2 farklı eve girerek toplam 45 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan G.A. (35), Ç.U. (35) isimli kadınlar ile kız çocuğu D.U. (15), geçen ay yine kente geldi. Nilüfer ilçesinde bir binanın önüne gelen maskeli 3 şüpheli, bir süre çevreyi kolaçan ettikten sonra içeri girdi. Evden 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 kişi, kaçtı. Şüphelilerin binaya giriş ve çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.

Akşam eve gelen ev sahibi ziynet eşyalarının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Binanın girişindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, 3 kadının daha önce de benzer şekilde hırsızlık yapan G.A. Ç.U. ve D.U. olduğunu belirledi. Şehir dışında yaşadıkları tespit edilen 2 kadın ile kız çocuğu, 12 Ağustos’ta başka bir eve girme planı yaparken yakaladı.

Şüphelilerden G.A. ve Ç.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, D.U. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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