112'yi arayıp istekte bulunmuştu! Yaşlı kadına manidar hediye...

Merkez Topçular Mahallesi'nde tek başına yaşayan 7 çocuk annesi Latife Yargı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Yargı, telefonu açan görevliye evinde Atatürk portresi olmadığını söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine çağrı merkezinde görev yapan Hivda Kaya ile Merve Akgün, Atatürk portresi alıp Yargı'yı evinde ziyaret ederek ona hediye etti. Yargı da evine gelen ekibe Atatürk şiirini okuyarak teşekkür etti.





Vali H. Engin Sarıibrahim'in eşi Hatice Sarıibrahim’in eşi Hatice Sarıibrahim, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Derya Taşkınsu Pamuk ile 112 Acil Çağrı personeli Hivda Kaya ve Merve Akgün ile birlikte Latife Yargı'yı evinde ziyaret etti. Sarıibrahim, bir süre sohbet edip sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Yargı'ya yanında getirdiği Atatürk portresi ve Türk bayrağı hediye etti.



Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgisini anlatan Latife Yargı, “Atatürk öldüğünde tarlada annemle çapa yapıyordum, o sırada üstümüzden teyyareler (uçaklar) geçiyordu, anneme sordum bunlar ne diye, annem de bugün 'Atamız öldü' dedi. O günden beri okuma yazma bilmem ama Atatürk’ü çok severim, hep dualarımdadır" diye konuştu.

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