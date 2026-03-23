112'ye gelen ilginç çağrılar: Mezarlıktan 'burada çok ölü var' diye aradı

Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hakkı Polat, 2025 yılında 616 bin 606 çağrı aldıklarını, bunun günlük 1662 civarında çağrıya denk geldiğini söyledi.

Çağrı merkezine gelen gerçek ve asılsız çağrılar olduğunu ifade eden Polat, "Birim olarak artık 'asılsız çağrı' ibaresini kullanmıyoruz. Vakaya dönüşen ya da dönüşmeyen ibaresini kullanıyoruz. Oranlama yaptığımız zaman yüzde 61'in üzerinde vakaya dönüşen, yüzde 29 civarı da anons sırasında kapanan çağrımız var. Bu çağrı nedir? Vatandaş burayı aradığı zaman 'Sesiniz kaydedilecektir' diye bir anons yapılmakta. Bu anonsu duyan vatandaşlar çoğu zaman telefonu kapatıyor. Personelimize düşmeden kapanan bu çağrıya biz anons sırasında kapanan çağrı diyoruz. Türkiye'de bu ortalama yüzde 32 civarında, Sivas'ta ise yüzde 29'un üzerinde. Sivas şartlarında oranı yüksek olan bir çağrı. Vatandaşlarımızın buna dikkat edip boşuna 112'yi aramamalarını istiyoruz. Bunun dışında yüzde 10 da vakaya dönüşmeyen çağrı bulunmakta." diye konuştu.

"ASILSIZ İHBAR YAPANLARA 18 BİN 823 LİRA CEZA UYGULANIYOR"

Polat, asılsız ihbarların cezaların artmasıyla azaldığını belirterek, asılsız ihbar yapanlara 18 bin 823 lira ceza uygulandığını dile getirdi.

Kasıtlı olarak 112'yi meşgul edenlere de 1882 lira ceza verildiğini ifade eden Polat, geçen yıl bu cezaları kestiklerini söyledi.

Çağrı merkezine ilginç çağrıların geldiğini anlatan Polat, "Bunlardan biri, eşiyle kavga edip uzaklaştırma kararı alan bir vatandaşımızın, bizi arayarak konferans kurdurup eşiyle barışma talebi bile var. Yine yaşlı bir vatandaşımızın emniyet birimine ısrarla bağlanıp sigortasının attığını, görevlilerin gelip kaldırmalarını istemesi gibi çağrı da var." dedi.

ÇAĞRI MERKEZİNİ ARAYARAK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN NUMARASINI İSTEMİŞ

Ramazanda iftar saatini sormak için çağrı merkezinin arandığına dikkati çeken Polat, şunları kaydetti:

"Psikolojik sorunu olan ve alkolü olarak arayan birinin, kendilerini üç harflilerin kovaladığını söyleyerek jandarma ekibi talep etmesi, bir köyümüzde bulunan görme engelli vatandaşımızın dışarıya lavaboya çıkıp tekrar evinin kapısını, yolunu bulamayınca jandarma ekiplerinden yardım istemesi, sigara paketini çaldıran bir vatandaşımızın Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından bunu kimin yaptığını öğrenmek istemesi gibi çağrılarımız var. Ramazanda personeli arayıp vakit geçirmek istemeleri, kapanan telefonunu açamayınca pin kodunu sormaları, yaşlı vatandaşlarımızın hastane randevusu istemeleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın numarasını istemeleri ve yağışlar sonrası köydeki suların bulanık aktığından ekip istemeleri gibi çağrılar geliyor."

Polat, vatandaşlardan 112'ye ihtiyaç duymadıkça aramamalarını, ihtiyaç duydukları zaman da çekinmeden aramalarını istedi.

"BİR ÇOCUK MEZARLIKTAN 'BURADA ÇOK ÖLÜ VAR' DİYE ARADI"

Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi Eğitim Sorumlusu Aynur Yıldırım ise vardiyalarının saat 8'de başladığını, daha sonra vatandaşlardan gelen çağrıları ekip arkadaşlarına yönlendirdiklerini söyledi.

Gerekli aramaların olduğu kadar gereksiz çağrıların da bulunduğunu dile getiren Yıldırım, "Vatandaşlarımızdan gelen gerekli aramaları ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Gereksiz aramalarda ise zaman zaman yüzümüzü gülümseten durumlar oluyor. Bunlardan biri de bir çocuğun yaptığı çağrıydı. Kendisi panik halinde bizi arayarak 'Burada çok ölü var' dedi. Daha sonra olayın ne olduğunu sorgulama gereği duyduk. Nerede, nasıl olduğunu sorduk. O da cevap olarak mezarlıkta olduğunu söyledi. Diğer yandan Sivas'ta iftar vaktinde belediye tarafından top atılıyor. Bu sesi duyunca bazı vatandaşlarımız bizi arayarak 'Savaş mı var?' diye soruyorlar. 112 Acil Çağrı Merkezi herhangi bir numara ya da sohbet hattı değil. Asıl ve gerekli olduğu zamanlarda aramak daha faydalı olur." ifadelerini kullandı.

"BAZEN LAF ANLATAMIYORUZ"

Çağrı merkezindeki Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlisi Ebubekir Tağzade de burayı arayan vatandaşların kendileriyle hem acı hem de komik olayları paylaştıklarını belirtti.

AFAD görevlisi Kadir Yıldız ise "Bize de gelen ilginç çağrılar var. Vatandaşımızın birisi geçen günlerde arayarak, uçurumdan düşen ineğini kurtarmak için Sikorsky helikopter istedi. Öyle bir imkanımız olmadığı için yardımcı olamadık. Gelen çağrılarda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz ama bazen de laf anlatamıyoruz. Bazı talepler değerlendirilecek gibi değil. Yine de vatandaşımızı kırmadan, incitmeden durumu anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.