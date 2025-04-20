112’ye gelen çağrıların yüzde 98.7’si acil değil

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Sağlık-Sen’in yaptığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Çalışma Şartları Saha Araştırması’nın sonuçları yayımlandı. Araştırmaya istasyonlardan ve komuta kontrol merkezlerinden toplam bin 364 çalışan katıldı. Araştırmada en çok dikkat çeken konu 112’ye yapılan asılsız ihbarlar oldu. Komuta kontrol merkezlerinde çalışanların yüzde 53.1’i gelen aramaların yüzde 25’inden fazlasının asılsız ya da acil olmayan aramalar olduğunu dile getirdi.

4’ÜNDEN BİRİ ASILSIZ

Bu veriye göre; 112’ye gelen her 4 çağrıdan 1’i asılsız. Vakaya giden 112 çalışanlarının yüzde 98.7’si ise acil olmayan vakalara gittiklerini ifade etti. 112 çalışanlarının yüzde 63.2’si diğer sürücülerin hatalarından ve yol verilmemesi gibi nedenlerden vakaya giderken ambulansla kaza yaptıklarını kaydetti.

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DİŞİ AĞRIYAN DA DİZİ SIZLAYAN DA

Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda Sağlık-Sen, 112 acil sağlık hizmetlerindeki yoğunluğu azaltacak önerilerde bulundu. 112 ekiplerinin gerçek hastaya ulaşabilmesi için 112’ye gelen çağrılar içinde vaka elemesinin yapılması gerektiğine dikkat çekilerek, “112 çalışanlarının yükünü hafifletmek ve sürdürülebilir bir sistem için objektif kriterlerle puanlama sisteminin uygulandığı vaka eleme sistemine geçilmelidir. Dişi ağrıyan, dizi sızlayan hastaya ambulans gitmemelidir. Aksi takdirde kalp krizine, trafik kazasına gidecek ambulans bulamama sorunu ile karşılaşılacak” denildi.