112'nin kâbusu oldu! Bir yılda 18 bin 500 kez aradı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hepsini tek tek hesapladık İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarıHepsini tek tek hesapladık! İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları#Emekli
Bill Gates bu sözlerle uyarmıştı Omicron itirafıBill Gates bu sözlerle uyarmıştı! Omicron itirafı#Omicron
Boupendza bombası Fenerbahçe de istiyordu, Beşiktaş devredeBoupendza bombası! Fenerbahçe de istiyordu, Beşiktaş devrede#Aaron Boupendza
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gururla açıklıyorum dedi... İhracatta rekor kırıldıCumhurbaşkanı Erdoğan 'Gururla açıklıyorum' dedi... İhracatta rekor kırıldı#Cumhurbaşkanı
Öğretmen, polis, hemşire, doktor, vaiz... Memur ve emeklilerin zam oranı belli olduÖğretmen, polis, hemşire, doktor, vaiz... Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu#Memur
Bu veri ilk kez açıklandı TURKOVAC müjdesi: Etkinliği...Bu veri ilk kez açıklandı! TURKOVAC müjdesi: Etkinliği...#TURKOVAC
Cebelitarık dünyada bir ilk olacak İlginç kripto para deneyi...Cebelitarık dünyada bir ilk olacak! İlginç kripto para deneyi...#Cebelitarık
10 yıl sonra gelen mucize doğum Bebek balina neden önemli10 yıl sonra gelen mucize doğum! Bebek balina neden önemli?#Balina
Ezber bozan araştırma... Otel karantinası için korkutan haberEzber bozan araştırma... Otel karantinası için korkutan haber #Koronavirüs
Uzmanlardan kritik uyarı Maskede Omicron etkisi Bunu sakın yapmayınUzmanlardan kritik uyarı! Maskede Omicron etkisi 'Bunu sakın yapmayın!' #OMICRON
Antalyada dehşeti yaşadılar Gözyaşları içinde kaldı: Ne olacak benim halimAntalya'da dehşeti yaşadılar! Gözyaşları içinde kaldı: Ne olacak benim halim?#Antalya
Putinin planı geri tepti Şimdiye kadar benzeri görülmemiş yaptırım...Putin'in planı geri tepti! Şimdiye kadar benzeri görülmemiş yaptırım...#RUSYA
112nin kâbusu oldu Bir yılda 18 bin 500 kez aradı112'nin kâbusu oldu! Bir yılda 18 bin 500 kez aradı#Van
Gizemli hastalık Gençleri hedef alıyor, semptomları korkunç...Gizemli hastalık! Gençleri hedef alıyor, semptomları korkunç...#Kanada
Feryal Gülman isyan etti: Yasak aşkını Türkiyenin gözü önünde yaşıyorFeryal Gülman isyan etti: Yasak aşkını Türkiye'nin gözü önünde yaşıyor#Feryal Gülman
HABERLERGündem Haberleri

112'nin kâbusu oldu! Bir yılda 18 bin 500 kez aradı

#Van#112 Acil Çağrı Merkezi#Mehmet Emin Bilmez
112nin kâbusu oldu Bir yılda 18 bin 500 kez aradı

Van Valiliği'ne bağlı 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne gelen çağrıların yüzde 80’i asılsız çıkarken, tek bir kişinin ise yıl boyunca 18 bin 500 kez hattı meşgul ettiği tespit edildi. Binlerce kez arayan şahıs hakkında hem idari para cezası uygulandı, hem de cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Haberin Devamı

Van’da ilk olarak 2 Eylül 2020 tarihinde tek çatı altında faaliyetlerine başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, süreçte rekor düzeyde yaklaşık 2,5 milyon çağrı aldı. 112 ambulansın yanı sıra 110 itfaiye, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın gibi acil çağrıları da karşılayan merkezin başı gereksiz çağrılarla dertte. Gelen çağrıların yüzde 80’i asılsız ihbarlardan oluşurken, sadece bir şahıs tarafından 18 bin 500 kez aranarak meşgul edilmiş.

GEREKSİZ MEŞGUL EDEN ŞAHISLAR TESPİT EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ni 18 bin 500 kez arayarak pes dedirten şahıs hakkında hem idari para cezası uyguladı hem de cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. 112’nin kara belası olan bu şahsın yanı sıra, 4 bin ve 2 bin kez arayan şahıslar hakkında da işlem başlatıldı.

112nin kâbusu oldu Bir yılda 18 bin 500 kez aradı

Haberin Devamı

“İŞLEM YAPTIĞIMIZ KİŞİ BİR DAHA ARAMADI”

İHA muhabirine konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin bir amacının da ana karşılayıcıların lüzumsuz çağrıları eleyip, ekiplerin asıl vakayla ilgilenmesini sağmak olduğunu belirtti.

Şu an gelen çağrıların sadece yüzde 20’sinin vakaya dönüştüğünü ifade eden Vali Bilmez, “Gelen çağrıların yüzde 80’i asılsız çağrılar oluşturuyor. Hastalık düzeyinde burayı sürekli meşgul eden kişiler de çıkabiliyor. Sistemden onları tespit edebiliyoruz. Bir kişi 3 bin 500 kez burayı aramış. Bizler bu şahıs hakkında hem idari para cezası uyguladık hem cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. 4 bin defa, 2 bin defa arayanlar da var. Bu şekilde peyderpey tespitler yaptıkça onlar da kesiliyor. İşlem yaptığımız kişi bir daha aramadı” dedi.

112nin kâbusu oldu Bir yılda 18 bin 500 kez aradı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Van#112 Acil Çağrı Merkezi#Mehmet Emin Bilmez

BAKMADAN GEÇME!

Sapık lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbilden Ece Ronaya dava

'Sapık' lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a dava!

#Ece Ronay
Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

#Semih Saygıner
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan

BAKMADAN GEÇME!

Sapık lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbilden Ece Ronaya dava

'Sapık' lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a dava!

#Ece Ronay
Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

#Semih Saygıner
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan