112 yalanı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2019’da organizatör ve yönetmen Çağrı Tortop ile birlikte yaşadığı Sırp model Tanja Dukiç (25) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı, Tortop’un elleriyle vurmak suretiyle Dukiç’i yaraladığı ve bıçak ile tehdit ederek odaya kilitlediği öne sürülmüştü. Tanja Dukiç, mahkemede verdiği ifadesinde, “Karın bölgeme sürekli vurduğu için altıma idrarımı kaçırdım. Duşa götürdü, soğuk su ile ayıltmaya çalıştı. Yatak odasında işkence devam etti” demişti. Suçlamaları kabul etmeyen Çağrı Tortop ise, Dukiç’in psikolojik rahatsızlığı olduğunu, olay günü kendisine zarar verince hastaneye götürmek istediğini, hatta 112’yi aradığını iddia etmişti. İstanbul 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapsi istenen Çağrı Tortop katılırken, şikâyetçi Dukiç ise gelmedi.

MAHKEMEDE ‘HASTANE’ DEDİ

Duruşmada söz alan Tanja Dukiç’in avukatı, sanık Çağrı Tortop’un daha önce verdiği ifadesinde 112’yi aradığını söylediğini hatırlatarak, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) sanığın telefonuna ilişkin gelen kayıtlarda 112’yi aradığına dair bir bilgi yoktur” dedi.

Çağrı Tortop ise, “O gün hastaneyi aradım. 112 olarak adlandırmış olabilirim” diye konuştu. Tortop’un avukatı ise Dukiç’in psikolojik rahatsızlığı olduğuna dair Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasını talep etti. Tanja Dukiç’in de telefon kayıtlarının incelenmesine karar veren mahkeme, Dukiç’in psikolojik rahatsızlığına ilişkin Adli Tıp raporu alınmasına ilişkin talebi reddederek, duruşmayı erteledi.

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