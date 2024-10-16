112 Havva’dan 3 kardeşe ev... 18 Ekim Cuma teslim edilecek

Haberin Devamı

Danyel 9 yaşında, ikiz kardeş olan abileri Ramazan ve Ahmet ise 12 yaşında. 6 Şubat depremlerine Hatay’da yakalandılar. Üç kardeş, depremden birkaç yıl önce 2019 yılında babaları Ali Aras’ı ani bir beyin kanaması sonucunda kaybetmiş ve anneleri Yüksel Aras’a sarılmıştı. 6 Şubat 2023 gecesi bölgedeki binlerce insanla birlikte onların da hayatları alt üst oldu. Önce sokaklarda derme çatma naylon bir kulübede, sonra bir çadırda yaşadılar. Bu arada Yüksel Aras meme kanserine yakalandı. Bir gün bu ailenin yolu bölgenin iyilik meleklerinden biri olan ‘112 Havva’ ile kesişti.

‘BİZE UMUT IŞIĞI OLDU’

Yüksel Aras (50), deprem sonrası yaşadıklarını şöyle anlattı:

Haberin Devamı

“İlk yıkımı 2019’da eşimi daha 46 yaşındayken ani beyin kanamasından kaybedince yaşadık. Depremde kendimizi dışarı attık ama bir daha da eve giremedik. İki gün dışarıda kaldık, sonra elimizdeki naylonlardan bir çadır yaptık.15 kişi aynı çadırda kaldık. 3 ay sonra muhtarlığın verdiği çadıra geçtik. İki kışı çadırda geçirdik. Her şeye rağmen çadır benim için saraydı çünkü ben ve çocuklarım sağlıklıydık. Meme kanseri teşhisiyle sağlığımı kaybettim. Tam her şeyin sonu geliyor derken Havva Hanım umut ışığı oldu. Bize bir ev yapacaklarını söylediklerinde dünyalar benim oldu. Kısa süre sonra yeni evimize taşınacağız. Şimdi çocuklarımın yeniden kendilerine ait odaları olacak. Rahat rahat ders çalışabilecekler. Artık bugünden sonra hiçbir şey beni üzemez.”

Yüksel Aras, çadırda çocuklarının kitaplarını farelerden korumak için çalışmayan buzdolabında koruduğunu söyledi.

‘ANNELERİ HASTAYDI ONLARA BİZ SARILDIK’

Betonarme evi eşyalarıyla birlikte 18 Ekim Cuma günü teslim edecek olan Havva Aydanur Ertuğrul, “Yüksel Hanım kanser ameliyatından çıkalı birkaç gün olmuştu. ‘Meme kanseri ameliyatı olduğum için Danyel bana sarılamıyor’ dedi. Ben de ona ‘Sen iyileşene kadar çocuklarına biz sarılacağız’ diye söz verdim. 108 metrekare 2+1 ve deprem yönetmeliğine uygun şekilde ilk betonarme evimizi yardımseverlerin bağışlarıyla yaptık. 550 bin liraya mal olan evin içine eşyalarını da koyduk” dedi.

Haberin Devamı

‘RAHATLIKLA DERS ÇALIŞABİLECEĞİZ’

6. sınıftaki ikizler Ramazan ve Ahmet’le birlikte 3. sınıftaki Danyel de zayıf dersi olmayan başarılı öğrenciler. Yeni evlerine kavuşmak için gün sayan kardeşler, “Kendi odamıza kavuşmak için gün sayıyoruz. Artık rahatça ders çalışacağımız için çok mutluyuz. Çadır yazın çok sıcak kışın da çok soğuk oluyordu. Şimdi artık yeni evimizde odamızı nasıl yerleştireceğimizi konuşuyoruz. Duvarımıza Quaresma ve Çarşı posteri asacağız. Bir köşeye çalışma masası koyacağız. Ya futbolcu ya da doktor olmak istiyoruz” diye konuştular.