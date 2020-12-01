112 çalışanları, koronavirüs salgınında yaşadıkları zorlukları anlattı

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle video hazırlayarak, yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. 14 yıldır ambulans şoförü ve ATT olarak görev yapan Ergün Tuna, sağlık çalışanlarının her zaman özverili bir şekilde görev yaptığını söyledi. Zaman zaman trafikte yol vermeme konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Tuna, “Trafikte yaşadığımız zorluklardan bir tanesi, yayalar yaya geçitlerinde sirenler ve tepe lambalarımız açıkken bizden yol vermemizi istiyorlar. Trafikte yaşadığımız zorluklardan bir tanesi de yol vermeme durumu. Bunun sebebi de sürücüler camları kapalı, müzik son ses açık ve telefonla konuştuğu esnada bizi görsel ve işitsel olarak fark edemiyorlar. Bu da hastaya ya da hastaneye ulaşmada gecikmelere neden oluyor” dedi.



eevli ve 3 çocuk annesi Acil Tıp Teknisyeni Sevda Biçer (35) de mesleğini severek yaptığını, koronavirüsle savaşırken hayatlarında bazı değişiklikler olduğunu ifade ederek, “Pandemi süreci ile beraber tüm dünyanın Covid-19 ile savaştığı gibi biz sağlık personeli de Covid-19 ile savaşıyoruz. Pandemi hem sosyal yaşantımızda hem de çalışma hayatımızda bir takım değişikliklere neden oldu. Pandemi süreci ile beraber bizlerde kişisel koruyucu ekipman kullanmaya başladık. Hem kendinizi hem de diğer bireyleri korumak amacıyla kullanıyoruz. Ülkemizde mart ayından itibaren görülen ilk vakadan sonra kesin Covid-19 tanısı almış veya belirtiler gösteren hastaları naklettikten sonra ambulansımızda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyorduk. Eylül ayından bu yana da her vaka naklinden sonra dezenfeksiyon işlemi yapmaya başladık. Bu işlem yine bizim tarafımızdan İSO belgeli özel ekipmanlarla yapılıyor. Pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanı arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine baş sağlığı diliyorum. Covid-19 hastalığına yakalanmış olan sağlık çalışanı arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.



‘TEST SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN BİLE BİZİ ARIYORLAR’



Komuta Kontrol Merkezi’nde çağrılara yanıt veren Aycan Ergül ise gereksiz çağrıların yoğunluğa neden olduğunu söyledi. Pandemi süreciyle birlikte arayan kişilerin test sonuçlarını bile 112 Acil Çağrı Servisi’ne sorduğunu anlatan Ergül, şunları kaydetti:



“Pandemiden önce en çok savaş verdiğimiz konu acil olmayan çağrılardı. Pandemi ile birlikte bunların yanında karantinada olan, temaslı olan, Covid-19 hastaları bizi arayarak test sonuçlarını öğrenmek istiyorlar. Karantina sürelerinin bitip bitmediğini öğrenmek isteyenler de arıyor. Kullanacakları ilaçların nasıl kullanmaları gerektiği gibi, sorulara maruz kaldık. Bu gibi durumlarda hastalar Covid-19 çağrı merkezini arayarak, kendileri bilgilenebilirler. Böylelikle 112 acil çağrı hattını meşgul etmeyeceklerdir.”



'112’Yİ MEŞGUL ETMEYELİM'



Doktor Bülent Bozkurt da 22 yıldır sağlık çalışanı olarak görev yaptığını söyledi. Komuta Kontrol Merkezi’nde normal şartlarda 2 doktor ve 8 çağrı karşılayıcı olarak çalıştıklarını ifade eden Bozkurt, “Pandemi sürecinde vaka sayımızın yüzde 50 civarında artması nedeniyle doktor sayısını 3'e, çağrı karşılayıcı arkadaşların sayısını 12'ye çıkarttık. Pandemi sürecinde çağrılarımızın yüzde 70’ini olası ya da şüpheli Covid vakaları oluşturuyor. Biz de normal sorularımıza ek olarak hastanın ateş, öksürük, solunum sıkıntısı varsa diğer kronik hastalıkları ile ilgili bilgiler istiyoruz. Ayrıca hastaya en kısa sürede ulaşabilmek için adres bilgisinin tam ve net olması bizim için çok önemli. Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda herkesin kaliteli bir sağlık hizmetine zamanında ulaşabilmesi için lütfen gereksiz çağrılarla 112'yi meşgul etmeyelim” ifadelerini kullandı.



Hazırlanan video, Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.