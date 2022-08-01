Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

112 ambulansına saldırı; 60'ıncı kez taşlamış

#DİYARBAKIR#Trafik#Şiddet
112 ambulansına saldırı; 60ıncı kez taşlamış

DİYARBAKIR'da zihinsel engelli R.B. (28), yaralıya giden 112 ambulansına taşla saldırdı. Polisleri görünce kaçan R.B., yakalandı. Savcılık kararıyla serbest bırakılan R.B.'nin, son olayla 60'ıncı kez ambulansı taşladığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli R.B., parkın içindeki yaralıya müdahale için gelen 112 ambulansını gördü. Bu sırada eline taş alan R.B., ambulansın arka camına atarak kırdı. Çevredekiler, durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen polisleri fark eden R.B., kaçtı. Sağlık çalışanları, R.B.'den şikayetçi olurken, yaralı da başka ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekiplerince yakalanan R.B., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

R.B.'nin, ilçede ambulanslara sürekli hasar vermeye çalıştığı, son olayla 60'ıncı kez ambulansa taş atıp saldırdığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DİYARBAKIR#Trafik#Şiddet

BAKMADAN GEÇME!

Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota
Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu! Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı?

#Rafael Caro Quintero

BAKMADAN GEÇME!

Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota
Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu! Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı?

#Rafael Caro Quintero