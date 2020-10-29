112 acil çağrı merkezi personel alımı ne zaman yapılacak ve başvuru şartları neler? İşte detaylar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müjdesini verdiği 112 Acil Çağrı Merkezi personel alımı için vatandaşların araştırmaları başladı. Türkiye'nin 51 ilinde aktif olarak hizmet veren ve diğer illerinde de hazırlıkları devam eden 112 Acil Çağrı Merkezi için personel alımı süreci resmen başlıyor. Bakan Soylu'nun, "Cumhurbaşkanımızın onayı ile oraya da personel alınacak." sözleri ile duyurduğu 112 Acil Çağrı Merkezi personel alımı, ilanın çıkmasıyla birlikte başlamış olacak. Peki, 112 Acil Çağrı Merkezi personel alımı ne zaman yapılacak? İşte, bazı detaylar

112 ÇAĞRI MERKEZİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 yılının Haziran ayında tüm Türkiye'de açılacak olan çağrı merkezlerinin aktif olacağını duyuran Bakan Soylu, personel alımı için şu ifadelerde bulundu.

"Elimizde bütün veriler ve bütün bilgiler olacak. İşte bu konuda Allah'a şükürler olsun, bunu da burada ifade edeyim. Maliye ve Hazine Bakanlığı'mızın da uygun görüşü ile sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile oraya da personel alınacak. Arkadaşlarımızla karar verdik. Bunun önemli bir bölümünü acil çağrı hizmet eğitimi gören okullardan alacağız. Yani orayı da esas itibarıyla değerlendirmek için alıma çıkarken de acil çağrı hizmeti gören okullardan personel alacağız. İhtiyacımız olan alana göre alım yapacağız. Eğitimini alan profesyonel, bu konuda önemli ölçüde çaba sarf eden bir anlayışı ortaya koyacağız."

2019 YILINDA YAPILAN ALIMLARDA BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLMUŞTU?

2019 yılında yayımlanan ve bin 200 kişinin istihdam edileceği ifade edilen ilanda, 81 İl Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri emrinde istihdam edilmek üzere şu şartlar aranmıştı;

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak 1984 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

3- ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve mesleki ve teknik lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,

4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanın sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.