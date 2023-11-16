111 no’lu odada tornavidalı dehşet

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İngiltere’de yaşayan ve bu ülke vatandaşları olan Ahmed Yasin Muse (28) ve eşi Ayan Mohamed Dhobah (26), geçen cumartesi günü uçakla İstanbul’a geldi. Çift, Fatih’te bir otelin 111 numaralı odasına yerleşti. İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezen çiftin kaldığı odadan önceki gün öğle saatlerinde feryat eden bir kadın sesi duyuldu. Otel çalışanları çiftin kaldığı odaya girdiklerinde Ayan Mohamed Dhobah’ı kanlar içinde buldu. Polis ve sağlık ekipleri kısa sürede otel odasına geldi. Sağlık ekipleri Dhobah’ın aldığı delici alet yaralanmaları nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi. Boğazı ve vücudunun değişik yerlerine saplanan 41 delici alet yarası aldığı belirlenen Dhobah’ın cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis ekipleri otel çalışanlarının ifadesini alırken, kamera görüntüleri incelendi. Görüntülerde, Dhobah’ın eşinin koşarak otel odasından çıktığı görüldü.

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‘DEFALARCA VURDUM’

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmanın ardından düzenledikleri operasyonda Muse’yi yakalayarak gözaltına aldı. Üzerindeki beyaz tişörtünde kan izleri bulunan Muse, yapılan sorgusunda, “Oteldeki odamızda otururken bana uyuşturucu verdi. Aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında tornavida ile defalarca vurdum. Daha sonra tornavidayı klozete attım” dedi. Polis, üzerindeki kanlı tişörte ve klozette bulduğu tornavidaya el koydu. Adliyeye çıkarılan Ahmed Yasin Muse, ‘eşe karşı kasten öldürme’ ve ‘canavarca hisle öldürme’ suçlarından tutuklandı.