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111 milyon liralık vurguna 38 tutuklama

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#Emlak#Devre Mülk#Dolandırıcılık
111 milyon liralık vurguna 38 tutuklama
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 07:00

Emlak ve devre mülk dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 113 şüpheliden 38'i tutuklanırken, 53 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İddiaya göre İstanbul’da faaliyet gösteren bir gayrimenkul firmasının çalışanları, devremülkü bulunan 160 vatandaşı telefon ile arayıp, devremülklerini yüksek meblağlara yabancı müşterilere satabileceklerini vaat ederek ofislerine davet etti. Kredi notuna bakacağız bahanesi ile mobil bankacılık açtırılıp kredi çektirildi. İddiaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu’nca “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan yürütülen soruşturma sonucunda şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirle, toplam 41 milyon 600 bin TL değerinde 19 araç ve 70 milyon TL değerinde 24 taşınmaz elde ettikleri öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülen şüphelilerden 38 kişi tutuklandı. 53 kişi adli kontrol şartı ile 22 kişi de ifadelerinin ardından serbest kaldı. 

 

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#Emlak#Devre Mülk#Dolandırıcılık

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