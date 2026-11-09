Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşten gömlek giydiniz, emanete gölge düşürmeyin

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Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında, millete hizmet etmek üzere yeni görev yerlerine uğurlayacakları kaymakam adaylarının heyecanını yürekten paylaştığını ifade etti.

42 aylık yetiştirme sürecini tamamlayan 16'sı kadın, toplam 96 kaymakam adayını tebrik eden Erdoğan, kaymakam adaylarını yetiştiren ailelere, bilgi ve tecrübeleriyle önlerini açan hocalarına, meslek büyüklerine teşekkür etti.

Devletin kuruluşuna ve yükselişine hizmet eden bütün büyükleri hürmetle yad eden Erdoğan, "Şehit kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk başta olmak üzere vazifesi uğrunda canını feda eden mülki idare amirlerimize ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bizlere ve sizlere onların emanetini ve mirasını hakkıyla taşımayı nasip eylesin diyorum. Her birinize Cenab-ı Mevla'dan üstün başarılar niyaz ediyor, yeni görev yerlerinizin şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

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"TARİHİMİZ AYNI ZAMANDA BÜYÜK BİR TEŞKİLATLANMA VE DEVLET KURMA TARİHİDİR"

Erdoğan, 2000 yılı aşkın mazisiyle dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip milletlerinden biri olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Orhun'dan Anadolu'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Milli Mücadele'den Cumhuriyetimize uzanan tarihimiz aynı zamanda büyük bir teşkilatlanma ve devlet kurma tarihidir. Asırlara sari bu tarih boyunca kurumlarımız değişmiş, yönetim usullerimiz gelişmiş, tüm bunlar çağın ihtiyaçlarına göre yeniden şekillenmiştir. Fakat bütün bu değişimin içinde milletimizin idareciden beklediği temel vasıflar büyük oranda aynı kalmaya devam etmiştir. Yöneticinin güven vermesi, haksızlığa müsaade etmemesi, adaleti sağlaması, emaneti koruması, zor günde vatandaşın yanında olması bunların en başında gelmektedir. Devlet geleneğinin asıl kıymeti işte bu ahlaki sürekliliği bugünün hizmet anlayışında yaşatabilmektir."

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Bilge Kağan'ın, "Türk milleti için gündüz oturmadım, gece uyumadım." sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Yaklaşık 1300 sene önce söylenmiş bu sözde yöneticinin milletine karşı duyduğu mesuliyet bilinci vardır. Yine burada milletinin varlığını, dirliğini ve refahını kendi rahatının önüne koyan bir idare anlayışı vardır. Sizlerden beklentimiz vazifenizi işte böyle bir yüksek şuurla ifa ve icra etmenizdir." dedi.

Erdoğan, kaymakam adaylarının taşıyacakları unvanın içinde mülk ve idare kavramlarının yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Devlet düşüncemizde mülk, hükümranlığı, siyasi otoriteyi, ülkenin düzenini ve devletin hakimiyetini ifade eder. 'Adalet mülkün temelidir.' özdeyişi, devletin hangi zeminde yükseleceğini, kurucu değerinin ne olduğunu gösteren vazgeçilmez bir pusuladır. Buna göre devletin kudreti adaletle itibar kazanır. Otorite hukuka bağlılıkla sağlanır. Egemenlik ancak milleti koruduğu ölçüde anlamını bulur. İdare ise bu büyük sorumluluğun hayatın içinde yerine getirilmesidir. Yani imkanları ihtiyaçlarla buluşturmak, kurumlar arası ahengi sağlamak, doğru zamanda doğru kararı alarak sonuçlarını bizzat takip etmektir. Mülki idare, devletimizin kudretini, imkan ve kabiliyetlerini, bununla birlikte şefkat elini insanımızın gündelik hayatında görünür kılar."

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"KAYMAKAMLIK MESLEĞİNDE BAŞARILI OLMANIN YOLU GÖREVİNİZE KENDİNİZİ VAKFETMENİZDEN GEÇİYOR"

Devletin vatandaşımızın gözünde sadece Ankara'daki binalar ve unvanlar olmadığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim insanımızın nazarında devlet, hükümet konağının kapısında gördüğü muameledir. Kaymakamın ve valinin şahsında tecessüm eden iradedir, gayrettir, vakardır, samimiyettir. Dolayısıyla ilçe ve il sınırlarındaki tüm işlerden sorumlu olan kaymakam ve valilerimiz faaliyetlerinde ne kadar başarılı olursa devletimiz de vatandaşımızın gözünde o nispette ibra olacaktır. Aksi durumda ise ne bizim insanımızın huzur ve selameti için verdiğimiz mücadelenin ne de bakanlıklarımızın ürettiği hizmet ve projelerin sahada karşılığı yeterince olmayacaktır. Onun için nerede görev yaparsanız yapın sizin şahsi emeğiniz, beceri ve çabanız temsil ettiğiniz makamın çok ötesinde bir etkiye sahiptir. Burada misafir ettiğim tüm kaymakam ve valilerimize şunu ifade ediyorum, mülki idare amirliği sabah 9, akşam 6 saatleri arasına sığdırılacak, sonra da dükkanı kapatıp eve gidilecek bir meslek kesinlikle değildir. Kaymakam veya vali, başında bulunduğu il ve ilçe için 24 saat boyunca dertlenen, mesai harcayan, emek veren kişidir. Hayattaki her başarı gibi kaymakamlık mesleğinde başarılı olmanın yolu da görevinize kendinizi vakfetmenizden geçiyor."

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Kaymakam adaylarından bulundukları ilçelerde bu hassasiyetle çalışmalarını isteyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bakın çok açık söylüyorum, benim gözümde kaymakamın mesaisi olmaz. Gecesi gündüzü olmaz, tatili, hafta sonu hiç olmaz. Madem mülki idare amirliğini kendinize meslek olarak seçtiniz, madem devleti ve cumhurbaşkanını temsil gibi mesuliyeti ağır bir yükü omuzladınız, madem milletin sorumluluğunu taşımak için ateşten gömleği giydiniz, o zaman bunun hakkını verecek, emanete gölge düşürmeyeceksiniz. Yoksa kariyer olarak kendinize yanlış mesleği seçtiniz demektir. Ben şu an bu salonda bulunan her bir kardeşimin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı olarak şahsımı en güzel, en başarılı, en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanımızın huzuruna kasteden ister terör örgütleri, ister zehir tacirleri, isterse sokak çeteleri olsun hiçbir yapıya müsamahamız yoktur. Bunların hukuk içinde kökünü kurutmak boynumuzun borcudur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, kaymakam adaylarının çekecekleri kurada her birinin bir ilçe adıyla karşılaşacaklarını belirterek, "Şunu lütfen unutmayınız, o ilçelerde sizi bekleyen insanlar var. Emeğiyle geçinen aileler, hayal kuran gençler, ilgi bekleyen çocuklar, belki yalnız yaşayan büyüklerimiz var. O ilçenin her birinde kışın ayazına, yazın güneşine aldırmadan toprağı alın teriyle işleyen çiftçilerimiz, üreticilerimiz var. O ilçelerin her birinde sabahın erken saatlerinden gecenin bir yarısına kadar helal rızık peşinde koşan esnaflarımız, tüccarlarımız var. O ilçelerin her birinde Türkiye'nin kalkınma hamlesine destek olmak için canla başla çalışan sanayicilerimiz, iş adamlarımız var." ifadelerini kullandı.

Kaymakam adaylarından, görev yerlerine giderken insanların hayatlarına dahil olacaklarını daima akıllarında tutmalarını isteyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Hükümet konaklarına sıkışıp kalmak yerine köyleri gezin, kahvehaneleri dolaşın, sokakla, çarşıyla, pazarla bağınızı hiçbir zaman koparmayın. Devlet kapısı, unutmayın, hacet kapısıdır. İhtiyaç kapısıdır, çare kapısıdır. Kapınıza gelen vatandaşın sıkıntılarını sonuna kadar dinleyin. Elbette her talebi karşılayamayabilirsiniz, her sorunu çözemeyebilirsiniz. Bu durumda muhatabınızın anlayacağı bir üslupla sebebini izah edin, çözüm yollarını gösterin, insanımızı belirsizliğe mahkum etmeyin. Özellikle engelli kardeşlerimizi, şehit yakını ve gazilerimizi, Cenab-ı Allah'tan ve devletten başka sığınacak kimsesi olmayanları ihmal etmeyin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Abdurrahim Karakoç'un, "Toz konmasın sakın sana. Hakkı geçer halkın sana." mısralarının göz önünde bulundurulmasını beklediğini ifade ederek, "İşinizi ihmal eder, kibre kapılır, kendinizi ulaşılmaz kılar, ilçenizde yaşanan veya yaşayan kardeşlerimizle aranıza duvar örerseniz halkın size, unutmayın, hakkı geçer. Eğer kaymakamlık mesleğinin külfetine değil de sadece nimetlerine talip olursanız aynı şekilde halkın size hakkı geçer." diye konuştu.

"BU İÇ MUHASEBE SİZİ MESLEK HAYATINIZ BOYUNCA DİRİ VE DİNAMİK TUTACAK"

"Hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekin." diye buyuran bir inancın müntesipleri olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Biz, 'İki günü birbirine eşit olan ziyandadır.' diyen bir Peygamberin ümmeti olmakla müşerref olmuş insanlarız. Günlük mesainiz bitse bile vicdan muhasebeniz devam etsin. Her akşam kendinize 'bugün kimin işini kolaylaştırdığınızı, hangi meseleyi çözüme ulaştırdığınızı, şehriniz ve ilçeniz için ne yaptığınızı' nefsinize sorun. Bu iç muhasebe sizi meslek hayatınız boyunca diri ve dinamik tutacak, kendinizi yenilemenize vesile olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, kaymakam adaylarından, adalet terazisinin ince ayarını muhafaza etmelerini her zaman gözetmelerini beklediğini söyledi.

Vatandaşların etnik kökeni, inancı, hayat tarzı, siyasi tercihi karşısında adaletin asla elden bırakılmaması, karşıdaki kim olursa olsun herkesin hakkına, hukukuna riayet edilmesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Kamu hizmetinin içine husumet girmez, kayırmacılık girmez. Bir insanın hakkını başka bir insanın nüfuzuna feda eden anlayış giremez." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin imkanlarının titizlikle korunması hususuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Kamu bütçesinde çiftçinin alın teri, işçinin emeği, esnafın kazancı vardır. Harcadığınız her kuruşta bu emeğin sorumluluğunu hissetmeniz önemlidir. Unutmayın, en tesirli nasihat, insanın kendi davranışıdır. Siz ölçülü yaşarsanız kurumunuzda da ölçü güçlenir. Siz işinizi sıkı takip ederseniz çalışma düzeninizde de ciddiyet artar. Riyasetiniz altında bulunan kurumlar arasında muhakkak koordinasyonu sağlayın. Yetkinize giren iş varsa başkasına havale etmeden çözüme kavuşturun. Yetkinizi aşan hususları ise çözüm önerinizle birlikte ilgili makama taşıyın.

Unutmayın, devlette devamlılık esastır. Sizden önce başlamış iyi bir projeyi tamamlamak, yeni bir proje başlatmak kadar kıymetlidir. İlçenizin potansiyelini iyi analiz etmeniz başarınızın ilk adımı olacaktır. Hangi ürün geliştirilebilir, hangi yatırım istihdam oluşturulabilir, kadınların üretime katılımı nasıl artırılabilir, tarihi ve kültürel miras nasıl korunabilir, bu sorulara kurumlarımızla birlikte bulacağınız cevaplar sizin geride her zaman hayır duası ile anılacak bir miras bırakmanıza katkı verecektir."

"İYİLİK ANCAK İNSAN ONURUNUN KORUNDUĞU ÖLÇÜDE KIYMET KAZANIR"

Eğitim meselesinin önceliklerinin en başında yer aldığını belirten Erdoğan, "Eğitimi vazifenizin merkezinde tutarak öğretmenlerimizin çabalarına destek olmaya çalışın. Bir çocuğun kabiliyetini fark ederek önünü açmanızın yıllar sonra bütün memleketin istifade edeceği bir hizmete dönüşebileceğini unutmayın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya çağında en fazla örselenen değerlerin başında mahremiyetin bulunduğuna dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Yapılan hizmetlerin görünürlüğü sağlanırken zaman zaman bu ilkenin ihlal ve ihmal edildiğine şahit oluyoruz. İletişim adına teşhircilik tuzağına düşülmesi en çok zararı yapılan hizmeti önümüze getirmektedir. Bizim kültürümüzde iyilik ancak insan onurunun korunduğu ölçüde kıymet kazanır, anlam kazanır, amacına ancak böyle ulaşmış olur. Bu konuda sizlerden azami dikkat beklediğimi vurgulamak istiyorum."

Devletin birinci vazifesinin, vatandaşının güvenlik ve huzurunu temin etmek olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnsanımızın huzuruna kasteden ister terör örgütleri, ister zehir tacirleri, isterse sokak çeteleri olsun hiçbir yapıya müsamahamız yoktur. Bunların hukuk içinde kökünü kurutmak boynumuzun borcudur. Bir devlet projesi olarak yürüttüğümüz 'Terörsüz Türkiye' projemizin temelinde de insanımızın güven içinde yaşaması, kardeşliğimizin güçlenmesi ve ortak geleceğimize duyulan inancın büyümesi vardır. İnşallah, sizlerin de gayretleriyle Türkiye'nin 40 yılına ve 2,3 trilyon dolarlık ekonomik kaynağına mal olan bu sorunu gündemden çıkartacağız. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum."