1103 kadının adı yok... ‘Şiddetin Nirvanası’na ulaştılar

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TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu, İçişleri Bakanlığı’na bir ziyaret gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Sibel Özdemir, komisyon üyelerine çalışmalarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Edindiğimiz Meclis tutanaklarına göre, sunumlarda çok çarpıcı bilgiler verildi.

KİMLİK DEĞİŞTİRME

Sibel Özdemir, kimlik değiştirme uygulamasını şöyle anlattı: “Şiddet başka türlü önlenemediği zaman kimlik değişikliği yapılıyor. Kimlik değişikliği yapılan kadının artık bütün hayatı komple değişmiş oluyor. Adıyla beraber yaşadığı şehir, çalıştığı kurum ya da işyeri ve çocuklarına ait ne varsa yani ilkokul diploması da dahil olmak üzere kimliğine bağlı tüm bilgi ve belgeler değiştiriliyor. Çok uç noktada alınan bir tedbir. Kadın hayatına mal olacak şekilde bir olayın içindeyse, kimlik bilgileri değiştiriliyor.”

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O CANI KORUMAK İÇİN...

Ali Yerlikaya da şu bilgileri verdi: “Bu, işin zirvesi yani nirvanası. Kadının kendisi, çocuklarıyla birlikte işi, diploması, devletteki kayıt sisteminde neyi varsa bunların tamamı mevzuatta... 1103 kadınla ilgili ismi, mesleği, bulunduğu her şey değişmiş. Neden? O canı korumak için. Bin 103 kadın, az da değil, çalıştığı yerden gitmiş, oğlu başka bir yere işe girmiş hatta çok azı da olsa bunların farkına varıldığı zaman tekrar başka bir değişim yapılmış. O travmayı düşünsenize...”

KADES’E 1.4 MİLYON İHBAR

Sibel Özdemir, KADES uygulamasıyla ilgili de bilgi verdi: “Uygulamamız dünyada tekti. Belçika ve Fransa da kendi ülkelerinde hayata geçirdi. 1 Aralık itibarıyla 7 milyon 648 bin kişi uygulamayı cep telefonuna indirdi. 885 bin asıllı olmak üzere 1 milyon 421 bin ihbar alındı. Ortalama 6.37 dakika içerisinde KADES ihbarına ekip sevk edilerek müdahale sağlanıyor.”

ASILSIZLAR YORUYOR

Ali Yerlikaya ise asılsız ihbarlara dikkat çekti: “2018’den bu yana yarım milyon asılsız ihbar olmuş. Asılsız ihbara gitmemiz tam bir çile. ‘Denemek için yapmıştım, gerçekten çalışıyor mu?’ dense bile komşuya soruyoruz, dükkâna soruyoruz. Bir ihbar geldi, bu yüzde 100 doğruymuş zannıyla oraya gidiyoruz. Asılsız olanlar enerji düşmesine neden oluyor. Ekonomik maliyeti de var. Biz ekibi motive için her ihbar yüzde 100 doğruymuş gibi, devamlı onların hassasiyetlerini tazeliyoruz.”

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KADIN CİNAYETLERİNDE RUSYA 1. SIRADA

Bakan Yerlikaya, dünyada kadın cinayetlerinde artma eğilimi olduğunu söyledi: “100 bin kadın nüfusuna göre kadın cinayeti ortalama oranı 2022’de 1.1’den 1.2’ye, 2023’te de 1.27’ye ulaştı. Bunun Avrupa ortalaması 0.66. Dünyada en istenmeyen durumda olan Rusya, 3.2 ile. Dünyada en iyi olan 100 binde 0.2’yle Kanada, İngiltere, İrlanda. Biz 0.7’yiz. Rusya’nın birinci çıkmasının en büyük sebebi ise votka.”

KATİLLER TANIDIK

Sunumda kadın cinayetleriyle ilgili verilen çarpıcı rakamlar ve bilgiler ise şöyle:

- 2021’den itibaren aile içi ve kadına karşı şiddet olay sayısı bir yılda 29 bin 177 ile en fazla İstanbul’da. 100 bin kadın nüfusuna oranla ise 2023 yılında kadın cinayetinde ilk 3 il Kilis, Karabük, Bayburt.

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- 2019’dan bugüne kadar yapılan analizlerde cinayetlerin yüzde 75-85’inin ruhsatsız silahla işlendiği tespit edildi.

- 11 ay içerisinde koruyucu tedbir kararı verilen kişi sayısı 48 bin, önleyici tedbir kararı verilen 178 bin 300.

- 22 binin üzerinde önleyici karar, 5 bin 174 aktif olarak korunan kadın var.

- 2023-2024 yılında meydana gelen 299 kadın cinayetinde yarıya yakını eşi tarafından katledildi. Yine kadınların ailesi, nişanlısı, eski nişanlısı, tamamen belirli bir dönem beraber yaşadığı kan bağı bulunan, duygusal bağ bulunan kişiler tarafından uğradığı şiddet neticesinde hayatını kaybettiği görülüyor.

- Cinayet mahallerinin yüzde 65’i kadınların kendini en güvenli hissettiği yer olması gereken evleri. Yüzde 20’si ise sokak.

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- Şiddetin nedenleri yüzde 48 kıskançlık, yüzde 25 ayrılığı kabul etmeme.

- Neredeyse her dört kadın cinayetinden birinde fail yüzde 25 oranında kendi hayatına da son veriyor, intihar ediyor.

- Kişilere karşı suçların aydınlatma oranı yılın ilk 10 ayında geçen yıla göre yüzde 1.7 artışla 97.8 oldu. 100 olayın 98’i aydınlatıldı.