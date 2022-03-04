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ÖSYM, memur olmak arzusuna sahip olan kişiler için tercih kılavuzu ve nitelik kodlarını yayınladı. Bu kapsamda adayların kafasında pek çok soru işareti yer almaya başladı. Sizin için en fazla merak edilen 1101, 1103, 3001, 3005 nitelik kodu nedir? KPSS 1101, 1103, 3001, 3005 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar sorularını araştırdık ve yanıtlarını detaylarıyla birlikte derledik.

1101 ve 1103 Nitelik Kodu Nedir?

1101 nitelik kodunun açılımı cinsiyeti erkek olmak, 1103 nitelik kodunun açılımı ise cinsiyeti kadın olmaktır.

3001 Nitelik Kodu Nedir?

Meslek yüksekokullarının herhangi bir önlisans programından mezun olanların tercihte bulunabileceği anlamına geliyor.

3005 Nitelik Kodu Nedir?

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olanların tercihte bulunabileceği anlamı geliyor.