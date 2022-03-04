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1101, 1103, 3001, 3005 nitelik kodu nedir?

#Nitelik Kodları#1101 Nitelik Kodu#1103 Nitelik Kodu
1101, 1103, 3001, 3005 nitelik kodu nedir

1101, 1103, 3001, 3005 nitelik kodu, memur adaylarının araştırdığı konular arasında yer alıyor. Kamuda memur olarak görev almak isteyenler için, KPSS tercih kılavuzunda nitelik kodlarına yer vermektedir. Nitelik kodu ise; adaylarda aranan şartlar ve adayın sahip olması gereken bazı özellikleri ve nitelikleri temsil eder. Bu bakımdan 1101, 1103, 3001, 3005 nitelik kodu, memur adayları tarafından en fazla merak edilen konu başlıkları arasında yer alır. İşte, 1101, 1103, 3001, 3005 nitelik kodu hakkında detaylı bilgiler

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ÖSYM, memur olmak arzusuna sahip olan kişiler için tercih kılavuzu ve nitelik kodlarını yayınladı. Bu kapsamda adayların kafasında pek çok soru işareti yer almaya başladı. Sizin için en fazla merak edilen 1101, 1103, 3001, 3005 nitelik kodu nedir? KPSS 1101, 1103, 3001, 3005 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar sorularını araştırdık ve yanıtlarını detaylarıyla birlikte derledik.

1101 ve 1103 Nitelik Kodu Nedir?

1101 nitelik kodunun açılımı cinsiyeti erkek olmak, 1103 nitelik kodunun açılımı ise cinsiyeti kadın olmaktır.

3001 Nitelik Kodu Nedir?

Meslek yüksekokullarının herhangi bir önlisans programından mezun olanların tercihte bulunabileceği anlamına geliyor.

3005 Nitelik Kodu Nedir?

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olanların tercihte bulunabileceği anlamı geliyor. 

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