110 milyon liralık koku operasyonu

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Operasyonda, sahte parfüm üretimi ve depolaması yapıldığı belirlenen adreslerde piyasa değeri yaklaşık 110 milyon lirayı bulan malzeme ele geçirildi.

İMHA EDİLECEK

Yapılan aramalarda, dolumu tamamlanmış 20 bin 453 parfüm ile 109 bin 436 boş kutu, şişe, etiket ve kapak bulundu. Tüm ürünlerin dünyaca tanınmış markalara aitmiş gibi tasarlandığı tespit edildi. Operasyonda 1 kişi ‘Marka ve Patent Hakkı Kanunu’na muhalefet’ suçundan gözaltına alındı. İmha edilmek üzere el koyulan ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi.