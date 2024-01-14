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110 hesaba soruşturma

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#Ali Yerlikaya#Soruşturma#Provokatif
110 hesaba soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2024 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehitlere yönelik provokatif amaçlı paylaşım yapan 110 hesap yöneticisinden 98’ine terör propagandası yapmaktan, 12’sine ise provokatif bilgiyi yaymaktan adli işlem başlatıldığını duyurdu. 

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Yerlikaya, sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 110 hesap yöneticisi ve kullanıcısından 95’inin yurtdışında olduğunu belirterek, “Haklarında adli işlemler başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 15 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda da 6’sı yakalandı. 9’u ile ilgili çalışmalar sürüyor” dedi. 

32 İLDE 113 TERÖR  ŞÜPHELİSİ: ‘KAHRAMANLAR’ YAKALADI

-İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 32 ilde yapılan “Kahramanlar-41” operasyonlarında 113 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Yerlikaya, “Yılın 365 günü, 12 ay, gece-gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek” dedi.

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#Ali Yerlikaya#Soruşturma#Provokatif

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