110. gurur günü için son prova

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Gelibolu Yarımadası’nı ziyarete gelenler de provayı ilgiyle izledi, askerlerle fotoğraf çektirdi.

Eceabat ilçesindeki Şehitler Abidesi’nde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, tören alanında incelemelerde bulundu. Kaşdemir, “Hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. Son provamız. Yine her yıl olduğu gibi inşallah 18 Mart günü devletimizle, milletimizle, gençlerimizle, çocuklarımızla, öğrencilerimizle şehit yakınlarımızla, gazilerimizle birlikte bu büyük zaferi kutlayacağız. Bir kez daha o büyük zaferin mimarlarını, Çanakkale’nin şehit ve gazilerini, Çanakkale’ye geçilmez yapanları rahmetle ve şükranla anacağız” dedi.