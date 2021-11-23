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110 bin siber saldırı ‘AVCI’ya takıldı

#Fuat Oktay#AVCI#AZAD
110 bin siber saldırı ‘AVCI’ya takıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, siber vatan sınırlarını korumanın, toprakların her bir karışını korumak kadar önemli olduğunu vurgulayarak, “Siber terör eylemleri gibi dönüşen tehditlere, yerli milli teknoloji ürünlerimizle gereken cevabı vereceğiz” dedi. ATO Congresium’da düzenlenen Milli Siber Güvenlik Zirvesi ve Fuarı’nın açılışında konuşan Oktay, özetle şu mesajları verdi:

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28 BİN SİBER BİLDİRİM

“Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz bünyesinde faaliyetini sürdüren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından, 110 binin üzerinde zararlı bağlantı tespit edilerek kontrolleri yapılmış ve altyapı seviyesinde erişimi engellenmiştir. Ayrıca, 28 binin üzerinde siber güvenlik bildirimi ilgili kurum ve kuruluşa bildirilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanmıştır. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından hazırlanan Global Siber Güvenlik Endeksi’nde 200 ülke içinde 11. sıraya yükselmiş durumdayız. AVCI uygulaması ile zararlı yazılım bulaşmış sistemleri ve komuta kontrol merkezlerini tespit ediyoruz. AZAD uygulaması ile yapay zekâ kullanılarak köle bilgisayarları buluyoruz. İnternete açık kaynaklara ilişkin izleme faaliyetlerini de Kasırga ile gerçekleştiriyoruz.

ŞOV YAPMAYA BENZEMEZ

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Bu bahsettiklerim, ulusal mobil altyapıya wifi bağlayıp şov yapmaya benzemez. Bu yerli ve milli altyapılar sayesinde; 700’den farklı zafiyet tipi ülke genelinde sürekli olarak kontrol edilmekte ve günlük yaklaşık 4 milyon sahte web sitesinin kontrolü yapılmaktadır. Bu imkânlarımızla ülke genelinde kullanıcılara ve bilişim sistemlerine yapılan saldırılar çoğu zaman arka planda sessiz sedasız şekilde önlenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Siber Güvenlik Komutanlığı da, beşinci harekât sahası olarak nitelendirilen siber uzayda operasyon kabiliyetlerini her geçen gün geliştirmektedir.”

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#Fuat Oktay#AVCI#AZAD

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