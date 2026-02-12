11 yıldır dinmeyen acı

Haberin Devamı

Acılı aile, 11 yıl önce kaybettikleri evlatlarına olan hasretlerini anlattı. Anne Songül Aslan, üzüntüsünün bitmediğini belirterek, “Özge’m vefat edeli 11 yıl oldu. Rabb’im kimseye bu acıları vermesin. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. ‘Başka canlar yanmasın’ diyorum” ifadelerini kullandı.

‘UNUTTURMAYACAĞIZ’

Evladını özlemle andığını vurgulayan Aslan, “Özge’m her dakika içimizde. Hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız” dedi.

Baba Mehmet Aslan da 11 yıl önce yaşadıkları acının kendileriyle büyüdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

‘KALBİMİZ YANIYOR’

“Onun oturduğu koltuğa, köşeye oturuyoruz. Karşımızda onun resmi var. Kendimizi avutuyoruz, ne yapalım? Bizim gözlerimiz gülüyor ama kalbimiz yanıyor. Cehennem içimizde, sönmüyor. Dışarıdan göründüğü gibi değil, geçmiyor. İki çocuğumuz daha var. Onların geleceği, istikbali için biraz unutmuş gibi yapıyoruz, hatırlatmıyoruz. Çocukların yanında konuşmuyoruz. Rüyalarımıza geliyor.”

EVİNE GİTMEK İÇİN BİNDİĞİ MİNİBÜSTE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

- Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilmişti. Tutuklu sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Cinayetin faili Ahmet Suphi Altındöken, Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda bir mahkûm tarafından 11 Nisan 2016’da öldürülmüştü.