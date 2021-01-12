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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 20:40 | Son Güncelleme:

11 yıl önce öldürülen kadının katili yakalandı

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11 yıl önce öldürülen kadının katili yakalandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, 11 yıl önce ağaçta cesedi asılı bulunan kadının katil zanlılarından olduğu iddiasıyla aranan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahin Mahallesi'nde 2010 'da bir bahçedeki ağaçta cesedi asılı olarak bulunan 22 yaşındaki Ö.Ç'nin katil zanlısı olduğu iddiasıyla akrabası H.Ç'nin yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelinin adresini tespit etti.

Ekipler adrese düzenlenen operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AĞAÇTA ASILI BULUNMUŞTU

Tarsus ilçesinde yaşayan Ö.Ç'nin 15 yaşındaki kardeşi A.Ç, 21 Şubat 2010'da Gaziantep'e ablasının birlikte kaçtığı öne sürülen kuzeni M.E'yi Gaziantep-Şanlıurfa otoylunda öldürmüş, cinayetinin ardından gözaltına alınan A.Ç, olayı "namus meselesi" nedeniyle işlediğini itiraf edince tutuklanmıştı.

Olaydan 4 gün sonra Tarsus ilçesine bağlı Şahin Mahallesi'nde bulunan bir meyve bahçesindeki ağaçta cesedi asılı olarak bulunan Ö.Ç'nin, ilk incelemelere göre intihar ettiği, polis ekiplerince yapılan çalışmaların ardından ise olayın cinayet olduğu tespit edilmişti.

Ö.Ç'nin katil zanlısı olduğu iddia edilen babası H.Ç. ve akrabaları A.Ç. ve H.Ç. hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Baba H.Ç. ve A.Ç, 10 Kasım 2010'da, Yenice Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, polis ekiplerince yapılan kimlik tespitinin ardından gözaltına alınan firariler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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