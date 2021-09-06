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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-
Haber Giriş: 06.09.2021 - 08:34 | Son Güncelleme:

11 yıl önce 23 Nisan’da koltuğuna oturan gencin nikahını kıydı

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11 yıl önce 23 Nisan’da koltuğuna oturan gencin nikahını kıydı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye başkanıyken, 2010 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında başkanlık koltuğuna oturan Emre Durgut'un (25) 11 yıl sonra nikahını kıydı.

Ahmet Emre Durgut, 11 yıl önce İnegöl Kocatepe Ortaokulu son sınıf öğrencisiyken, 23 Nisan günü dönemin İnegöl Belediye Başkanı olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın temsili olarak koltuğuna oturdu. Bugün Diş Hekimi olan Ahmet Emre Durgut, yaşamını birleştireceği eşi Muazzez Coşkun ile olan düğün törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı davet etti. Başkan Aktaş, İnegöl ilçesindeki davete katılarak genç çiftin nikahını kıydı. 

11 yıl önce 23 Nisan’da koltuğuna oturan gencin nikahını kıydı


'AHMET'İN MÜRÜVVETİNİ GÖRDÜK'

Nikah töreninde konuşan Başkan Aktaş, "Ben 18 yıldır nikah kıyıyorum ama bu nikahın benim için ayrı bir önemi var. 2010 yılında İnegöl Belediye Başkanı iken, henüz ortaokul öğrencisi Ahmet Emre 23 Nisan'da İnegöl Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmuş, o gün bazı talimatlar vererek Belediye Başkanlığı hazzını, heyecanını yaşamıştı. Aradan 11 yıl geçti, bugün Ahmet yakışıklı bir damat oldu. Biz de Ahmet'in mürüvvetini gördük ve nikahını kıydık.  Genç çiftimize mutluluklar diliyorum. Onların mutlu günlerinde bulunmam benim için ayrı bir coşku. Yılların su gibi akıp gittiğini görmek ayrı bir duygu" dedi. 

11 yıl önce 23 Nisan’da koltuğuna oturan gencin nikahını kıydı



'11 YIL ÖNCE DAHA ÇOK HEYECANLIYDIM'

Damat  Ahmet Emre Durgut ise," 11 yıl önce belediye başkanımızın koltuğuna oturmuştum. Allah nasip etti tekrar nikahımızda bir araya geldik. Annemin dediği gibi; ilerde belki başkanımın koltuğuna gerçekten oturmak nasip olur inşallah. 11 yıl önce şu andan daha heyecanlıydım" dedi. 

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