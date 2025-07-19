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11 yıl kin beslemiş! Ağabeyinin katilini vurdu: Selam söyle

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#Ahmet Karabulut#Yusuf Tanrıverdi#Cinayet
11 yıl kin beslemiş Ağabeyinin katilini vurdu: Selam söyle
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 17:00

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde Ahmet Karabulut’u (29) tabancayla vurarak öldürdükten sonra saklandığı tuvalette yakalanıp gözaltına alınan Yusuf Tanrıverdi (21), polisteki ifadesinde ağabeyinin intikamını almak için cinayeti işlediğini söyledi. Cezaevinden yeni çıkan Tanrıverdi Ahmet Karabulut’a, "Ağabeyime selam söyle' diyerek 3 el ateş etti.

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Olay, dün saat 18.30 sıralarında Cumayeri ilçesinde meydana geldi. Sağlık merkezi önünde duran Ahmet Karabulut, sırt çantasıyla ve silahla yanına yaklaşan Yusuf Tanrıverdi tarafından tabancayla vuruldu.

Karabulut olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 farklı taksi değiştirerek kaçan Tanrıverdi, polis ekipleri tarafından saklandığı tuvalette yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, Ahmet Karabulut’un 11 yıl önce Yusuf Tanrıverdi’nin ağabeyini öldürdüğü pazartesi günü de tahliye olduğu saptandı.

11 yıl kin beslemiş Ağabeyinin katilini vurdu: Selam söyle

YILLARCA KİN BESLEMİŞ

Yusuf Tanrıverdi’in polis merkezinde verdiği ifadede Karabulut’u ağabeyinin intikamını almak için öldürdüğünü belirterek, “2014 yılında henüz 10 yaşındayken Ahmet Karabulut İstanbul’da çok sevdiğim ağabeyimi öldürmüştü. O gün bugündür kendisine kin beslemiştim. Ağabeyimi öldüren Ahmet Karabulut’un hapiste olduğunu biliyordum. Pazartesi günü cezaevinden çıktığını öğrenince İstanbul’dan Cumayeri’ne geldim. Pizza siparişi ve çiğ köfte siparişi gibi bahaneler ile Ahmet Karabulut’un evini tespit ettim. 3 gündür kendisini zaten takip ediyordum. İki tane arabanın ortasında bir şeyler yaptığını fark ettim. Yanımda bulunan silah ile arabanın arasında Ahmet Karabulut’a ağabeyime selam söyle diyerek 3 el ateş ettim” dedi.

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Olayla ilgili soruşturma sürerken, Yusuf Tanrıverdi’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#Ahmet Karabulut#Yusuf Tanrıverdi#Cinayet

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