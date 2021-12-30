11 yıl dayanabildi... Beyin felci yaşayan Dicle yaşama veda etti

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Asma Mahallesi Üzülmez Kemerbaca Sokak'ta oturan Rabia- Muhammet Olgunsoy'un 2004 yılında dünyaya gelen kızları Dicle Olgunsoy'a 11 yıl önce 'serabral palsi' tanısı konuldu. Dicle Olgunsoy, solunum cihazına bağlı yaşamını sürdürmeye başladı. O günden sonra kızlarını yaşatmak için çabalayan Olgunsoy ailesi, bugün gelen haberle yıkıldı. Rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi gören Dicle, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Olgunsoy ailesi, kızlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Dicle Olgunsoy, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kemerbaca Aile Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Dicle Olgunsoy'un hastalığı ve baba Muhammet Olgunsoy'un mücadelesi geçen Şubat ayında DHA'ya haber olmuştu.