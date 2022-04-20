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11 yaşındaki oğluna araba kullandıran babaya ceza

#Sosyal Medya#Küçük Çocuk#Otomobil Kullanma
11 yaşındaki oğluna araba kullandıran babaya ceza

İstanbul Maltepe'de 11 yaşındaki çocuğuna caddede araba kullandırdığı tespit edilen Mustafa D.’ye ‘sürücü belgesiz araç kullanımına izin vermek’ten 3 bin 674 lira idari para cezası kesildi.

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İstanbul’un Maltepe ilçesi, Altayçeşme Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde yanında yaşı büyük bir kişinin oturduğu küçük yaştaki çocuğun otomobil kullandığını görenler, cep telefonuyla bu anların görüntüsünü çekmişti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti. 34 RLT 54 plakalı Mustafa D.’ye ait olduğu belirlendi. Sürücü koltuğunda da 11 yaşındaki oğlu H.D. olduğu tespit edildi.

3.674 TL KESİLDİ

Trafik ekipleri Mustafa D.’yi yakaladı. Otomobili kullanan çocuğa yaşı küçük olduğu için ceza uygulanmazken, baba Mustafa D.’ye ‘sürücü belgesiz araç kullanımına izin vermek’ten 3 bin 674 lira idari para cezası kesildi.

 

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#Sosyal Medya#Küçük Çocuk#Otomobil Kullanma

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