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11 yaşındaki Mert Yetiştiren'in korkunç ölümü sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Ankara#Sağlık
11 yaşındaki Mert Yetiştirenin korkunç ölümü sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 15:57

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de üzerine döktüğü kolonya ile kendini ateşe veren 11 yaşındaki Mert Yetiştiren'in ölümüne ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık açıklamasında, "Bu acı olay bir kez daha sosyal medya düzenlemesinin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunu hepimize göstermiştir. Bakanlık olarak çocuklarımızı bu zararlı içerik ve akımlardan korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında 'Üzerine döktüğü kolonya ile kendini ateşe veren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti' şeklinde haberler yer aldığı ve bu haberlere ilişkin açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

17 Aralık 2024 tarihinde bir sosyal medya uygulaması için video çeken M.Y.'nin, üzerine kolonya döküp kendisini ateşe verdikten sonra vücudunda oluşan yanıkların ardından ivedilikle hastaneye kaldırıldığı ifade edilerek, "Bir süredir hastanede tedavisi devam eden M.Y, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Çocuğumuzun vefatı hepimizi derinden yaralamış olup, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sosyal medyadaki zararlı içerik ve akımlar çocuklarımızın canına mal olacak düzeyde onları etkiliyor.

11 yaşındaki Mert Yetiştirenin korkunç ölümü sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama
Bu acı olay bir kez daha sosyal medya düzenlemesinin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunu hepimize göstermiştir. Bakanlık olarak çocuklarımızı bu zararlı içerik ve akımlardan korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bir kez daha çocuğumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi. (DHA)

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Ankara#Sağlık

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