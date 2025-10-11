11 yaşındaki Kuzey sahnelerin aranan DJ’i

Haberin Devamı

Mersin’de yaşayan Zeynep ve Utku Toptani’nin tek çocuğu, 6’ncı sınıf öğrencisi Kuzey; DJ olmayı küçük yaşta kafaya koymuş. 6 yaşında yaptığı bir resimde kendisini arkasında büyük hoparlörler duran ve sahne performansı sergileyen bir DJ olarak çizmiş. Ailesi de onun bu ilgisini karşılıksız bırakmayıp başlangıç seviyesi olan bir DJ kontrol ünitesi aldı. Kuzey, internetten videolar izleyerek bu üniteyi kullanmayı öğrendi ve 8 yaşından itibaren sahneye çıkmaya başladı.

“İNTERNETTEN ÖĞRENDİM”

Bu üç yıl içinde bazıları kendi prodüksüyonu olan 30’a yakın etkinlikte müziklerini izleyiciye dinletti. En son Bursa Gastronomi Festivali’nde sahneye çıkan Kuzey, hikâyesini şöyle anlattı: “3 yaşımdan beri müziğe ilgi duyuyorum. Babam gitar, annem de piyano çalıyormuş. Yani müziğe yatkınlık aileden geliyor. Ama ben farklı bir yol seçtim. Çok küçük yaştan beri DJ olmaya özeniyordum. 7 yaşında ailem küçük bir DJ ekipmanı aldı. Temel seviyeyi internetten izlediğim videolarla öğrendim ve bu kez daha gelişmiş bir ‘setup’a ihtiyacım oldu. Ailem yine beni destekleyerek satın aldı ve ilk olarak 2023’te Bursa’da bir yılbaşı programında sahne aldım. Şu ana kadar çoğu belediyelerin etkinlikleri olmak üzere 30’a yakın sahne performansı sergiledim.”



AİLEDEN TAM DESTEK

Kuzey’in annesi Zeynep Toptani, “Onun bir çocuk olduğu bilinciyle her adımımızı dikkatle atıyoruz. Yeteneklerinin farkındaydık, başarılı olmasını bekliyorduk ama bu kadar kısa sürede olabilmesi bizleri de şaşırtıyor” dedi.

HAYALİ TOMORROWLAND

Küçük DJ Kuzey’in en büyük hayali ise 2005 yılından beri Belçika’nın Boom kentinde gerçekleştirilen ve Avrupa’nın en büyük müzik etkinliklerinden biri olarak kabul edilen elektronik müzik festivali Tomorrowland’de sahne almak.