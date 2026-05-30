11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anne gözaltına alındı

#İzmir#İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı#Ceza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2026 05:45

İzmir’de sanal medya üzerinden 11 yaşındaki kız çocuğuna ait müstehcen görüntülerin paylaşılmasına yönelik başlatılan soruşturmada anne G.A., gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 29 Mayıs tarihinde sanal medya üzerinden yaşı küçük bir çocuğa ait müstehcen görüntülerin paylaşıldığına yönelik ihbarda bulunulması üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde mağdur çocuk A.A.’nın 2015 doğumlu olduğu, şüphelilerin ise anne G.A. ve baba Y.A. olduğu tespit edildi. Şüpheli Y.A.’nın çeşitli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunduğu anlaşıldı. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda şüpheli anne G.A. ise gözaltına alındı. Mağdur A.A., adli işlemler yapılmak üzere İzmir Çocuk İzlem Merkezi’ne sevk edildi.

Mağdur çocuğun pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasına ve gerekli koruma tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi. Ayrıca olayla ilgili dijital materyallere el konularak inceleme yapılmasına ve muhtemel diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

