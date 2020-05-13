11 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zdan yetiÅŸkinlere maske ve sosyal mesafe tepkisi: Ã‡ocuklara Ã¶rnek olmak yetiÅŸkinlerin gÃ¶revi olmalÄ±

11 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zdan yetiÅŸkinlere maske ve sosyal mesafe tepkisi: "Çocuklara örnek olmak yetiÅŸkinlerin görevi olmalÄ±"
Adana'nÄ±n Kozan ilÃ§esinde, koronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda uzun sÃ¼redir evdenÂ Ã§Ä±kmasÄ± yasak olan 0- 14 yaÅŸ arasÄ± Ã§ocuklarÂ bugÃ¼n ilk kez sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±p, parklara koÅŸtu. BabasÄ± ile birlikte parka gelen 11 yaÅŸÄ±ndakiÂ GÃ¼zide KÄ±lÄ±nÃ§, sosyal mesafeye uymadÄ±klarÄ± ve maske takmadÄ±klarÄ± iÃ§in yetiÅŸkinlere tepki gÃ¶sterdi.
Kozan'da Ã§ocuklar, evlerinin yakÄ±nÄ±ndaki parklarda gÃ¼neÅŸin ve aÃ§Ä±k havanÄ±n keyfini Ã§Ä±kardÄ±. Parklara koÅŸan Ã§ocuklar, ebeveynlerinin gÃ¶zetiminde sosyal mesafe kurallarÄ±na uyarak doyasÄ±ya eÄŸlendi.Â BabasÄ± ile birlikte parkta spor yapan GÃ¼zide KÄ±lÄ±nÃ§, "BirkaÃ§ aydÄ±r dÄ±ÅŸarÄ±Â Ã§Ä±kmÄ±yoruz. Evde ders Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorduk. BugÃ¼n iznimiz var, onun iÃ§in parka geldik. Spor yaptÄ±k, eÄŸlendik. Burada yetiÅŸkinlerin sosyal mesafeye uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. AyrÄ±ca maske takmÄ±yorlar. Kurallara uymaz isek bu virÃ¼sten kurtulamayÄ±z. AyrÄ±ca Ã§ocuklara Ã¶rnek olmak yetiÅŸkinlerin gÃ¶revi olmalÄ±" diye konuÅŸtu.
Ã‡ocuklarÄ±nÄ± dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karan aileler ise ''Ä°nÅŸallahÂ en yakÄ±n zamanda bu hastalÄ±k aramÄ±zdan Ã§Ä±kar. Biz de eski gÃ¼nlerimize dÃ¶neriz" dedi.Â
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