11 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸun yÃ¼rek yakan Ã¶lÃ¼mÃ¼ AÄŸabeyi de 10 yÄ±l Ã¶nce aynÄ± sebepten vefat etmiÅŸ

Haberin DevamÄ±

Olay, dÃ¼n Ãœnye Ä°mam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, ders sonrasÄ± okuldan ayrÄ±lmak iÃ§in sÄ±nÄ±fÄ±ndaki Ã§antasÄ±nÄ± almaya giden 11 yaÅŸÄ±ndaki Suat ErmiÅŸ, bayÄ±larak yere dÃ¼ÅŸtÃ¼. Okulda bulunan babasÄ± ve Ã¶ÄŸretmenlerinin ilk mÃ¼dahalesiyle kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¶ÄŸrencinin bilincini kaybetmesinin ardÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼re sonra kalbinin durduÄŸu fark edildi. Ã–ÄŸretmenler vakit kaybetmeden Suat ErmiÅŸ'e kalp masajÄ± uygulamaya baÅŸladÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine okula ulaÅŸan saÄŸlÄ±k ekipleri, ilk mÃ¼dahaleyi gerÃ§ekleÅŸtirdikten sonra Ã¶ÄŸrenciyi Ãœnye Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Hastanede doktorlar, kalbi duran kÃ¼Ã§Ã¼k Suat'Ä± hayata dÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in yaklaÅŸÄ±k bir saat sÃ¼ren yoÄŸun bir Ã§aba sarf etti ancak tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen ErmiÅŸ hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

Â

Haberin DevamÄ±

GÃ–ZYAÅžLARI ARASINDA SON YOLCULUÄžUNA UÄžURLANDI

Suat ErmiÅŸ'in cenazesi, ilÃ§enin Ã‡Ä±narlÄ±k Mahallesi'ndeki evlerinin Ã¶nÃ¼nde helallik alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Tekkiraz Mahallesi'nde bulunan DÃ¼zÃ§iftlik Camisi'ne getirildi. Cenaze namazÄ± Ã¶ncesinde, kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸun tabutunun Ã¼zerine gÃ¶mleÄŸi bÄ±rakÄ±ldÄ±. Anne Semiha ErmiÅŸ, tabuta sarÄ±larak gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu ve feryatlarÄ± yÃ¼rekleri daÄŸladÄ±. Cuma namazÄ±nÄ± mÃ¼teakip Ãœnye MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Ali Fuat Baycan tarafÄ±ndan kÄ±ldÄ±rÄ±lan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Suat ErmiÅŸ, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.Â

YILLAR Ã–NCE AÄžABEYÄ° KALP KRÄ°ZÄ°NDEN VEFAT ETMÄ°Åž

Cenaze tÃ¶renine, Suat ErmiÅŸ'in Ã¶ÄŸretmenlerinin yanÄ± sÄ±ra okul arkadaÅŸlarÄ± da katÄ±ldÄ±. EvlatlarÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸayan Anne Semiha ErmiÅŸ ve baba Fuat ErmiÅŸ'in, daha Ã¶nceden ilk Ã§ocuklarÄ±nÄ± da yaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±l Ã¶nce henÃ¼z 6 yaÅŸÄ±ndayken geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucu kaybettikleri Ã¶ÄŸrenildi. Ailenin, geride bir kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n daha olduÄŸu bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±.